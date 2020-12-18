На сайте Офиса Президента зарегистрировали несколько петиций с просьбой присвоить Геннадию Кернесу звание Героя Украины. Кроме того, люди просят установить в центре Харькова памятник Кернесу.

Сейчас петицию о присвоении звания подписали 872 человека. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Петицию об установке памятника – 942 человека.

Не жалея собственных сил и жертвуя своей жизнью, испытывая все сложности, связанные с тяжелым состоянием здоровья, и несмотря на экономические и политические потрясения в стране, он продолжал неустанно творить, развивая город до последнего дня своей жизни,

– отмечает автор петиции.

В то же время на сайте ОП зарегистрировали также петицию, в которой люди просят не присваивать Кернесу звание Героя Украины. Сейчас ее подписали уже 236 человек.

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