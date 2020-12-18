Люди просят присвоить Кернесу звание Героя Украины и установить памятник
На сайте Офиса Президента зарегистрировали несколько петиций с просьбой присвоить Геннадию Кернесу звание Героя Украины. Кроме того, люди просят установить в центре Харькова памятник Кернесу.
Сейчас петицию о присвоении звания подписали 872 человека. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.
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Петицию об установке памятника – 942 человека.
Не жалея собственных сил и жертвуя своей жизнью, испытывая все сложности, связанные с тяжелым состоянием здоровья, и несмотря на экономические и политические потрясения в стране, он продолжал неустанно творить, развивая город до последнего дня своей жизни,
– отмечает автор петиции.
В то же время на сайте ОП зарегистрировали также петицию, в которой люди просят не присваивать Кернесу звание Героя Украины. Сейчас ее подписали уже 236 человек.
Что известно о смерти Кернеса
- Геннадий Кернес умер 17 декабря.
- Тело политика доставят в Харьков 21 декабря.
- Похороны состоятся 23 декабря.
- Отпоют политика в Благовещенском соборе.
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