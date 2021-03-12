Народ готовится устроить самосуд над убийцей Марии, – глава села Счастливое
Односельчане погибшей Марии Борисовой из Херсонщины могут совершить самосуд над возможными убийцами девушки. В эпицентре подозрения оказались сразу несколько человек.
Источник:"Сегодня"
Глава села Счастливое Олешковского района Роман Пустовой рассказал, что местные жители настроены очень радикально.
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Говоря о настроениях, которые сейчас в селе, могу сказать, что народ готовится устроить самосуд над убийцей девочки. О семье Маши известно, что иногда там злоупотребляли спиртным, но, как понимаете, подробности жизни каждой семьи знать не могу,
– заявил Пустовой.
Мнения односельчан по поводу возможных убийц девочки разделились. В частности, подозревают членов семьи и других жителей Счастливого.
Убийство 7-летней Марии Борисовой: детали
- 7 марта 7-летняя Мария Борисова исчезла в родном селе Счастливое на Херсонщине. К поискам девочки привлекли военных и авиацию.
- В процессе поисков девочки ее родных проверили на детекторе лжи. Правоохранители хотели проверить показания родных пропавшей Марии.
- 11 марта тело девочки нашли в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений.
- Машу спрятали в белый полиэтиленовый мешок и завязали лентой. В полиции рассказали, что девочку могли изнасиловать.
- Односельчане рассказали, что последний раз Марию видели на автобусной остановке в Счастливом. Девочка ждала отца, который должен был вернуться с работы с подарком.
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