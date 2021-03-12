Односельчане погибшей Марии Борисовой из Херсонщины могут совершить самосуд над возможными убийцами девушки. В эпицентре подозрения оказались сразу несколько человек.

Глава села Счастливое Олешковского района Роман Пустовой рассказал, что местные жители настроены очень радикально.

Актуально Тело пропавшей Марии Борисовой было в мешке: 7-летнюю девочку могли задушить и изнасиловать

Говоря о настроениях, которые сейчас в селе, могу сказать, что народ готовится устроить самосуд над убийцей девочки. О семье Маши известно, что иногда там злоупотребляли спиртным, но, как понимаете, подробности жизни каждой семьи знать не могу,

– заявил Пустовой.

Мнения односельчан по поводу возможных убийц девочки разделились. В частности, подозревают членов семьи и других жителей Счастливого.