Под председательством Владимира Зеленского 18 января состоялось селекторное совещание по ситуации с коронавирусом. На нем говорили о карантине, росте заболеваемости COVID-19, нарушителях локдауна и важности информирования о процессе вакцинации.

Детали традиционного селекторного совещания по вопросам предотвращения COVID-19 под председательством Владимира Зеленского сообщает пресс-служба Президента Украины.

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О чем говорили на совещании

Кабинет Министров провел сравнение карантинных ограничений в Украине и 18 других стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей.

В Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии – 85,1, в Греции – 84, в Австрии – 78, в Польше – 71. Украина среди 18 стран занимает 16 место и имеет индекс жесткости 61,5.

По словам Дениса Шмыгаля, украинский карантин оказался наиболее мягким.

За прошедшую неделю провели 182 437 ПЦР-исследований, за позапрошлый – 160 тысяч тестов.

За последнюю неделю коронавирус подтвердили у 44 402 человек, за предыдущую – 41 тысячи. То есть начался медленный рост заболеваемости.

Правоохранители рассказали, что из-за нарушения карантина они закрыли пол тысячи развлекательных заведений и ресторанов, более 60 торгово-развлекательных центров и 40 клубов.

пол тысячи развлекательных заведений и ресторанов, более 60 торгово-развлекательных центров и 40 клубов. Зеленский подчеркнул, что правительство должно быть готово к началу вакцинации во всех вопросах.

Первыми должны быть вакцинированы медработники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они – в основной группе риска,

– отметил глава государства.

Он добавил, что люди должны знать четко, когда начинается вакцинация, как она будет происходить, и знать, что государство о них будет заботиться.

"Вакцинация – это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами", – подытожил Зеленский. Однако подчеркнул, что прежде всего нужно думать о людях.

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