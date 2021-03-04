Люди Авакова требуют отставки Сытника: какие у них шансы
Главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника уже множество раз пытались сместить с должности. Инициатор новой попытки – "слуга народа" Артем Дмитрук.
Источник:24 канал
Ранее Дмитрук уже открыто требовал отставки Сытника. В Раде этого нардепа считают человеком министра внустришних дел Арсена Авакова.
Внимание Офис Президента "дал заднюю", чтобы не позориться на весь мир, – Шабунин об увольнении Сытника
К тому же, Дмитрук хотел брать на поруки заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова, который также атакует НАБУ.
В понедельник, 1 марта, на фоне визита в Киев одного из главных дипломатов ЕС, Дмитрук потребовал внеочередного заседания для отставки главы Сытника. Он и координировал процесс.
Именно он получил у спикера подписные листы. Делать такое во время визита в Украину президента Европейского Совета – это сознательно разрушать отношения Украины с ЕС,
– считает председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Совпадение или провокация
Никаких случайностей в таком совпадении во времени не может быть – считают в оппозиционных фракциях. И такие показательные действия коллег называют провокацией с целью дискредитировать Украину и подставить президента, который лично гарантировал Сытнику независимость.
К тому же некоторые из депутатов начали распространять месседж, мол, отставку Сытника согласовали с иностранными партнерами.
К тому же, якобы на его место планируют назначить бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. Впрочем, сам Рябошапка называл такую информацию элементом провокации и фейком. И заверил, что идти в НАБУ не планирует.
Это абсолютный фейк. Я ни с кем на эту тему не разговаривал и не собираюсь разговаривать до тех пор, пока в должности Артем Сытник остается до завершения своей каденции,
– заверил Рябошапка.
Что говорит Кабмин
Накануне Кабинет министров инициировал законопроект, который должен устранить правовую коллизию в вопросе назначения и увольнения председателя НАБУ. Он предусматривает, что в случае отстранения Артема Сытника, его полномочия будет исполнять его первый заместитель Гизо Углава.
Внимание Попытки депутатов собрать подписи являются незаконным смещением Сытника, – юрист
Документ уже раскритиковали за то, что в нем фактически прописано увольнение действующего директора НАБУ, а документ еще не согласовали с МВФ. Министр юстиции, который и является одним из главных авторов инициативы, считает, что "неопределенность надо исправлять".
"Прямо такое увольнение не прописано, хотя идея заключается в прекращении полномочий Сытника и передаче полномочий первому заместителю", – пояснил Малюська.
В антикоррупционном и правоохранительном комитете Рады законопроект критикуют. Говорят, возникнет другая коллизия, и НАБУ получит сразу 2-х спорных руководителей – не совсем законно уволенного директора и не совсем законно назначенного руководителем его заместителя.
Обратите внимание Уволить Сытника – наплевать на европейских партнеров, – журналистка о сборе подписей в Раде
На сегодня сбор подписей за созыв спецзаседания для увольнения Сытника прекратили. Нардепы предупреждают: удастся или нет, а очередная попытка уволить руководителя НАБУ станет маркером того, намерена ли власть бороться с коррупцией на деле или только на словах.
Смотрите видео сюжета об отставке Сытника
Увольнение Сытника: главное
- Конституционный Суд 28 августа 2020 года признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника на должность директора НАБУ.
- Кабинет Министров 26 ноября 2020 года поддержал законопроект о праве Верховной Рады сменить главу НАБУ.
- В феврале 2021 года в СМИ появилось сообщение, что на увольнении Сытника якобы настаивал президент Владимир Зеленский.
- Уже 2 марта 2021 года председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что депутаты начали сбор подписей на проведение внеочередной сессии для увольнения Сытника.
Поделиться новостью