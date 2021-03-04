Главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника уже множество раз пытались сместить с должности. Инициатор новой попытки – "слуга народа" Артем Дмитрук.

Ранее Дмитрук уже открыто требовал отставки Сытника. В Раде этого нардепа считают человеком министра внустришних дел Арсена Авакова.

Внимание Офис Президента "дал заднюю", чтобы не позориться на весь мир, – Шабунин об увольнении Сытника

К тому же, Дмитрук хотел брать на поруки заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова, который также атакует НАБУ.

Справка. Татарова подозревают в совершении коррупционного преступления. Экс-нардеп Максим Микитась заявил, что именно Татаров был посредником в передаче взятки – говорится о хищении квартир Нацгвардии. Подозревают, что на них Татаров заработал 81 миллион гривен. Подробнее – здесь.

В понедельник, 1 марта, на фоне визита в Киев одного из главных дипломатов ЕС, Дмитрук потребовал внеочередного заседания для отставки главы Сытника. Он и координировал процесс.

Именно он получил у спикера подписные листы. Делать такое во время визита в Украину президента Европейского Совета – это сознательно разрушать отношения Украины с ЕС,

– считает председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Совпадение или провокация

Никаких случайностей в таком совпадении во времени не может быть – считают в оппозиционных фракциях. И такие показательные действия коллег называют провокацией с целью дискредитировать Украину и подставить президента, который лично гарантировал Сытнику независимость.

К тому же некоторые из депутатов начали распространять месседж, мол, отставку Сытника согласовали с иностранными партнерами.

К тому же, якобы на его место планируют назначить бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. Впрочем, сам Рябошапка называл такую ​​информацию элементом провокации и фейком. И заверил, что идти в НАБУ не планирует.

Это абсолютный фейк. Я ни с кем на эту тему не разговаривал и не собираюсь разговаривать до тех пор, пока в должности Артем Сытник остается до завершения своей каденции,

– заверил Рябошапка.

Что говорит Кабмин

Накануне Кабинет министров инициировал законопроект, который должен устранить правовую коллизию в вопросе назначения и увольнения председателя НАБУ. Он предусматривает, что в случае отстранения Артема Сытника, его полномочия будет исполнять его первый заместитель Гизо Углава.

Внимание Попытки депутатов собрать подписи являются незаконным смещением Сытника, – юрист

Документ уже раскритиковали за то, что в нем фактически прописано увольнение действующего директора НАБУ, а документ еще не согласовали с МВФ. Министр юстиции, который и является одним из главных авторов инициативы, считает, что "неопределенность надо исправлять".

"Прямо такое увольнение не прописано, хотя идея заключается в прекращении полномочий Сытника и передаче полномочий первому заместителю", – пояснил Малюська.

В антикоррупционном и правоохранительном комитете Рады законопроект критикуют. Говорят, возникнет другая коллизия, и НАБУ получит сразу 2-х спорных руководителей – не совсем законно уволенного директора и не совсем законно назначенного руководителем его заместителя.

Обратите внимание Уволить Сытника – наплевать на европейских партнеров, – журналистка о сборе подписей в Раде

На сегодня сбор подписей за созыв спецзаседания для увольнения Сытника прекратили. Нардепы предупреждают: удастся или нет, а очередная попытка уволить руководителя НАБУ станет маркером того, намерена ли власть бороться с коррупцией на деле или только на словах.

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Увольнение Сытника: главное