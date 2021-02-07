Телеведущий и волонтер Сергей Притула осуждает идею обменять оккупированный Крым на мирный Донбасс. По его словам, это абсолютно кремлевская схема.

Притулу максимально разозлило то, что умелыми руками кремлевской пропаганды и наших кое-где бестолковых, вопрос о Крыме и Донбассе разделили на 2 разных. Он подчеркнул, что это должно было быть всегда в комплексе.

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"Любые торги Крымом – это государственная измена, очевидно. Здесь уже надо держать кулаки за нашу дипломатию и сращивать хорошие кадры", – сказал Сергей Притула.

"Защитники и армия делают все правильно"

На вопрос, какие ощущения дает причастность к уничтожению врагов, волонтер ответил: "Это эмоция, которая эволюционировала, потому что я человек гражданский, откровенно говоря. И быть приобщенным к убийству кого-то – это, откровенно говоря, психологически немного тяжело, к этому нужно себя адаптировать и дать себе осознать, что это враг, в принципе, твои защитники и армия делают все правильно".

Интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео