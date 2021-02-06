Министерство культуры будет активно работать над Медиаграмотностью населения. Ведь все услуги, информация, мобильные приложения из России могут иметь угрозы для информационной безопасности украинцев.

Александр Ткаченко напомнил, что в сентябре 2020 года запрещенная в Украине русская соцсеть "ВКонтакте" заявила, что обошла блокировки. Тогда были встречи с Советом по национальной безопасности и обороны для поиска путей противодействия этому.

Узнайте больше Приложение, которое обходило блокировки "Вконтакте", воровало данные украинцев, – СНБО

Что удалось выяснить по делу "ВКонтакте"

По словам министра, национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО сообщил, что расширение VK Unblock не только позволяло обходить блокировки "ВКонтакте", но и имело в себе код для похищения данных аккаунтов.

Расширение содержало вредоносный код, который скрытно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, в частности результаты поиска, – сообщает НКЦК.

Такие приложения установили более 3 миллионов пользователей. Сейчас расширение заблокировали Google и Microsoft.

Справка. В Украине " Вконтакте" вместе со многими другими российскими ресурсами официально заблокирован с 2017 года.

Какие есть угрозы информационной безопасности со стороны России

Глава Минкульта отметил, что мир борется с политикой Кремля, которая ведет к краже данных, манипуляции информацией и мнениями, фейкам, разгонам информационных волн.

Однако обратил внимание на то, что украинцы должны осознавать, что все услуги, информация, мобильные приложения, телевидение и прочее "Made in Russia" должны очень тщательно проверяться.

Любой "подарок" от северного соседа может быть "троянским конем",

– пояснил Ткаченко.

В связи с этим важной является работа над медиаграмотностью населения. Ведь люди должны уметь самостоятельно проверять безопасность информации, которую они получают.

Поэтому министерство будет системно работать над поднятием уровня медиаграмотности, а также противодействием дезинформации.

Обратите внимание! Недавно СНБО заблокировала телеканалы пророссийского политика Тараса Козака – "112 Украина", NewsOne, ZIK. Больше об этом читайте по ссылке.