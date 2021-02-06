Любой "подарок" от России может быть "троянским конем": Ткаченко об информационной безопасности
Министерство культуры будет активно работать над Медиаграмотностью населения. Ведь все услуги, информация, мобильные приложения из России могут иметь угрозы для информационной безопасности украинцев.
Источник:Телеграм Александра Ткаченко
Александр Ткаченко напомнил, что в сентябре 2020 года запрещенная в Украине русская соцсеть "ВКонтакте" заявила, что обошла блокировки. Тогда были встречи с Советом по национальной безопасности и обороны для поиска путей противодействия этому.
Узнайте больше Приложение, которое обходило блокировки "Вконтакте", воровало данные украинцев, – СНБО
Что удалось выяснить по делу "ВКонтакте"
По словам министра, национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО сообщил, что расширение VK Unblock не только позволяло обходить блокировки "ВКонтакте", но и имело в себе код для похищения данных аккаунтов.
Расширение содержало вредоносный код, который скрытно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, в частности результаты поиска, – сообщает НКЦК.
Такие приложения установили более 3 миллионов пользователей. Сейчас расширение заблокировали Google и Microsoft.
Какие есть угрозы информационной безопасности со стороны России
Глава Минкульта отметил, что мир борется с политикой Кремля, которая ведет к краже данных, манипуляции информацией и мнениями, фейкам, разгонам информационных волн.
Однако обратил внимание на то, что украинцы должны осознавать, что все услуги, информация, мобильные приложения, телевидение и прочее "Made in Russia" должны очень тщательно проверяться.
Любой "подарок" от северного соседа может быть "троянским конем",
– пояснил Ткаченко.
В связи с этим важной является работа над медиаграмотностью населения. Ведь люди должны уметь самостоятельно проверять безопасность информации, которую они получают.
Поэтому министерство будет системно работать над поднятием уровня медиаграмотности, а также противодействием дезинформации.
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