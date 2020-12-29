Главную смету страны на 2021 уже приняли. Чтобы ее принять вовремя, нужно было пойти на различные компромиссы.

Такое мнение высказал экс-министр финансов Украины Игорь Уманский. О том, на какие именно уступки пришлось пойти – он говорил в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале.

К теме Зеленский подписал Госбюджет на 2021

О компромиссах

"Любой бюджет – это политический компромисс. Потому что всегда нужно найти 226 голосов, хоть умри. Если его не принять, мало кто знает, что будет дальше и какая будет альтернатива", – сказал Уманский.

Именно поэтому, по словам экс-министра, и пошли на определенные уступки.

Другой вопрос заключается в позициях как премьера, так и министра финансов, чтобы эти "политические торги" и договоренности не были системно критическими для баланса. Они могут создавать риски для финансовой системы и для рынка в целом, считает Уманский.

В Украине за счет бюджета финансируется не только государственный аппарат, но и большая социальная составляющая: медицинская сфера, вузы, школы и т.д. Поэтому не принять его мы себе не могли позволить,

– отметил экс-министр.

Что не так с бюджетом

По мнению Уманского, из минусов в бюджете – это сокращение пенсий, соцрасходов, расходов на образование. В то же время идет увеличение расходов на Офис Президента, прокуратуру. Это все на фоне пандемии коронавируса в Украине.

Больше о Госбюджете на 2021 – читайте по ссылке.