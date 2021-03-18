На коронавирус заболел главный санитарный врач страны – Виктор Ляшко. И в этом он признался сам. Поэтому, оказывается и после вакцинации заболеть коронавирус – можно.

Тепер пан Ляшко каже, що перша доза вакцини має допомогти йому перенести хворобу значно легше та без особливих наслідків. Що ж не так із імунізацією в Україні – читайте далі.

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Річ у тому, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить лише 76%, та й цю гарантію людина отримує не відразу, а з 22 по 90 день.

А тепер пригадаймо, що Ляшко зробив щеплення 2 тижні тому, тобто бар'єр з антитіл ще не встиг сформуватися. Ба більше, на момент щеплення Ляшко вже міг перебувати в інкубаційному періоді захворювання, тобто захворіти ще до щеплення. Таке, за словами лікарів, також трапляється.

Фахівці ж кажуть, що проблема не у вакцині, а в тестах. На цьому б моменті нам усім повинно було стати трохи легше, але ні. Бо до вакцин у нас теж є питання.

Міністр Степанов же наголошував, що "в інформаційному просторі країни розгорнута цілеспрямована антивакцинаторська кампанія". За його словами, мета цієї кампанії – вчинення тиску на національну безпеку, "щоби Україна не використовувала вакцини провідних країн світу".

Ну що ви, пане міністр, я ж навпаки – за вакцину! Тим паче з провідних країн світу. Та вона до нас усе чомусь ніяк не дійде, я навіть у чергу на вакцинацію записалась. От тільки чекати мені на першу дозу доведеться від 16 до 9 років.

Це з розрахунку, якщо вакцина буде в наявності й щотижня мобільні бригади вакцинуватимуть щонайменше 35 тисяч осіб. І, до слова, таких людей як я, у черзі від 8 до 15 мільйонів осіб.



Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Утилізація вакцин

Бо суть якраз у тому, що в цей самий час, коли всі ми стаємо в чергу на препарат, його утилізують чи то просто викидають.

► Так у смітник на Буковині пішло відразу 6 доз вакцини. Оскільки згоду щепитися дали лише 54 людини. А тепер рахуємо: в одному флаконі – 10 доз. Тобто, 6 доз вакцини викинули, адже після розкриття флакон не можна зберігати понад 6 годин, як повідомляють інфекціоністи.

Тож тепер ви маєте чим зайнятися, відкриваєте щодня сайт МОЗ і рахуєте, скільки вакцин утилізували.



► Так, наприклад, 14 березня в Івано-Франківській області за добу провели 18 щеплень, (це червона зона, я нагадаю), тобто щонайменше 2 дози вакцини пішли в смітник тільки в один день.

► 13 березня там же на Івано-Франківщині вакцинувалися 374 особи, тобто 6 доз викинули в смітник.



Вакцинація станом на 13 березня / Фото "Українська правда"

І тут постає наступне логічне питання. А що ж робити? Ну не знаю, за словами міністра Степанова – нічого. Бо хоч малі темпи вакцинації його не влаштовують

Викидати вакцину – світова практика

Та викидати вакцину – це світова практика. Зокрема, її викидали в Нью-Йорку, Техасі та Північній Кароліні.

Увага. На початку січня 2021 року у штаті Нью-Йорк довелося викинути сотні доз вакцини через труднощі пошуку пацієнтів, які відповідали б певному етапу вакцинації. Медиків могли б покарати за те, що вони вакцинували не ту людину.

Щоправда, Нью-Йорк, Техас та Північна Кароліна можуть це собі дозволити, а ми ні! Бо й так маємо лише 500 тисяч доз у наявності, термін реалізації яких спливає в червні 2021 року. А коли прийде наступна партія ще й досі точно не відомо.

І я зараз навіть не говорю про Pfizer та Moderna. Китайський Sinovac, поставити до України обіцяли до 15 березня. Утім його немає, як і орієнтованих дат, а ми за нього вже заплатили – понад 1 мільярд гривень.

Поки ж міністр Степанов, як завжди, запевняє нас у тому, що все йде за планом, тим самим спростовуючи свої попередні слова. Щобільше, на допомогу Степанову вирішив прийти й головний санлікар Віктор Ляшко.

Він не знайшов нічого краще, як заявити, що повільні темпи вакцинації також були спланованими, аби Міністерство охорони здоров'я могло уникнути "програмних помилок, які призвели б до зриву кампанії імунопрофілактики".

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Чим вакцинуватимуть

Ну й ще піділлю масла у вогонь, якщо ви все ж таки вирішите перейти на світлу сторону вакцинації, то обрати, яким препаратом щепитися вам це зробити не дадуть. Бо тут діє принцип – "бери, що є". Це теж світова практика.

Приклад Ізраїля

Наприклад і Ізраїль уже в середині січня вакцинував 21% населення. На піку темпи вакцинації там доходили до 100 – 150 тисяч людей на день. А ще Ізраїль не викидав вакцину. Уявіть, так теж буває, якщо правильно організувати роботу і бригад і населення.

Коротко про вакцинацію в Україні