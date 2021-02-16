Заполненность койко-мест – более 90% Ляшко срочно выехал в Ивано-Франковск
Из-за чрезвычайно высокого уровня заболеваемости коронавирусом в Ивано-Франковской области туда отправляется главный санврач.
Источник:Офис Президента
Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест – более 90%.
Важно Пациенты лежат в коридорах: в больнице Франковска критическая ситуация, заняты все кровати
В Ивано-Франковской области – один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 тысяч населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек – в среднем 73%,
– отметил премьер Денис Шмыгаль.
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Ситуация с коронавирусом на Прикарпатье: что известно
- С начала пандемии в регионе зарегистрировали 55 854 случая коронавируса.
- За минувшие сутки здесь зафиксировали 621 случай - это больше всего среди областей в Украине.
- За все время пандемии 1 058 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Вылечились 45 457 пациентов.
- В Центральной городской клинической больнице, которая принимает пациентов с COVID-19, по состоянию на 16 февраля заняты все койко-места. Больные вынуждены лежать в коридорах, столовых и кабинетах врачей.
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