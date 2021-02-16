Из-за чрезвычайно высокого уровня заболеваемости коронавирусом в Ивано-Франковской области туда отправляется главный санврач.

Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест – более 90%.

Важно Пациенты лежат в коридорах: в больнице Франковска критическая ситуация, заняты все кровати

В Ивано-Франковской области – один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 тысяч населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек – в среднем 73%,

– отметил премьер Денис Шмыгаль.

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Ситуация с коронавирусом на Прикарпатье: что известно