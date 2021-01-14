Главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что во время локдауна получает многочисленные подтверждения нарушений во время работы заведений на горнолыжных курортах. На Ивано-Франковщине возможных нарушителей будут проверять вместе с полицией уже с 15 января. На очереди – Львовщина.

Много нарушений на горнолыжных курортах

Именно это стало темой для встречи Ляшко с заместителем министра экономики Сергеем Глущенко и руководительницей Госпотребслужбы Владиславой Магалецкой. Об этом главный санврач написал в фейсбуке.

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Как главный государственный санитарный врач получаю многочисленные сообщения о работе в период карантина ресторанов, баров, развлекательных заведений на горнолыжных курортах и ​​в Львовской области. Именно на это и обратил внимание коллег на селекторном совещании,

– отметил Ляшко.

Учреждения Ивано-Франковской области будут проверять уже с 15 января

В заведениях общественного питания на горных курортах Ивано-Франковской области с проверками придут уже с 15 января. Ляшко отметил, что все нарушения будут иметь последствия.

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемиологические мероприятия и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? – отметил главный санврач.

Проблема – в конкретных локациях

Ранее в интервью Интерфакс-Украина Ляшко отметил, что перед объявлением локдауна в Минздраве прислушались к просьбам бизнеса поработать до 7 января. Однако некоторые предприниматели после этого не желают соблюдать обещанное.

Главный санврач отметил, что в целом ситуация в Украине – стабильная и большинство представителей бизнеса таки приняли во внимание карантинные правила. Проблема – в конкретных локациях.

Обратите внимание! В Украине локдаун длится с 8 до 24 января. По словам Ляшко, продлевать его не будут.



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Что известно о локдауне в Украине / Инфографика 24 канала