Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подделал лотерейный билет, по которому он якобы выиграл более 500 тысяч гривен. В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции отмечают, что бывшему нардепу грозит наказание за обман.

Об этом в интервью заявил глава НАПК Александр Новиков. По его словам проверка подтвердила, что Ляшко подделал выигрышный билет.

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Выигрыш Ляшко – не настоящий

Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный суд отменил (статью – 24 канал),

– рассказал Новиков.

Он добавил, что если агентство установит отсутствие факта выигрыша, это будет свидетельствовать о наличии состава преступления – декларирование недостоверной информации.

Что может угрожать "радикала"

наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 – 85 тысяч гривен)

от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 – 85 тысяч гривен) общественные работы сроком от 150 до 240 часов;

сроком от 150 до 240 часов; ограничением свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

"Выигрыш" Ляшко в лотерею: коротко