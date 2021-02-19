Ляшко подделал лотерейный билет с выигрышем в полмиллиона гривен, – НАПК
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подделал лотерейный билет, по которому он якобы выиграл более 500 тысяч гривен. В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции отмечают, что бывшему нардепу грозит наказание за обман.
Источник:"Радио НВ"
Об этом в интервью заявил глава НАПК Александр Новиков. По его словам проверка подтвердила, что Ляшко подделал выигрышный билет.
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Выигрыш Ляшко – не настоящий
Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный суд отменил (статью – 24 канал),
– рассказал Новиков.
Он добавил, что если агентство установит отсутствие факта выигрыша, это будет свидетельствовать о наличии состава преступления – декларирование недостоверной информации.
Что может угрожать "радикала"
- наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 – 85 тысяч гривен)
- общественные работы сроком от 150 до 240 часов;
- ограничением свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.
"Выигрыш" Ляшко в лотерею: коротко
- В октябре 2017 года Олег Ляшко задекларировал 3 выигрыша в лотереи компании "Украинская национальная лотерея": 283, 153 и 134 тысячи гривен. Соответствующие данные он внес в свою электронную декларацию.
- Политик тогда уточнил, что выиграл благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов.
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