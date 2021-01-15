На кассах некоторых украинских супермаркетов отказываются продавать презервативы во время локдауна. Действительно ли они не имеют на это права – читайте далее.

Формально такого запрета нет. Скорее всего, супермаркеты просто решили перестраховаться. Такое мнение главный санитарный врач Виктор Ляшко высказал в интервью LB.ua.

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Он пояснил, что презервативы относятся к средствам личной гигиены и медицинским изделиям. Поэтому их можно продавать во время локдауна, в частности – и на кассах супермаркетов.

Презервативы продаются в аптеках. Покажите мне этого супергиганта, пожалуйста, который три недели карантина ходит каждый день покупать презервативы,

– добавил Ляшко.

Кроме этого, главный санитарный врач Украины отметил, что аптек в Украине на самом деле намного больше, чем супермаркетов.

Что известно о локдауне в Украине:

Жесткий карантин в Украине продлится с 8 по 25 января. Его ввели, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19 в Украине.

Сначала глава Минздрава Максим Степанов предполагал, что его могут продлить. Однако уже вскоре министр изменил свое мнение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что правительство не намерено продолжать локдаун. До конца февраля страна будет жить в условиях адаптивного карантина.

Заметим, что Кабинет Министров обнародовал перечень товаров, разрешенных к продаже на период локдауна, за несколько часов до начала действия ограничений.



Что можно продавать во время локдауна / инфографика 24 канала