Ситуация стабильная: Ляшко назвал области, которые не требуют локдауна
Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на 31 марта в Украине есть области, в которых стабильная ситуация с коронавирусом. Они не нуждаются в локдауне.
Источник:Hromadske
Главный санитарный врач Украины Ляшко не видит необходимости в общенациональном жестком карантине. Некоторые области перешли в режим локдауна гораздо раньше. Это помогло им стабилизировать ситуацию.
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Сегодня говорить, что нужно закрывать всю Украину (нельзя – 24 канал). Для Ивано-Франковской области поздно, потому что они сделали это раньше. Такая же ситуация в Закарпатской области,
– отметил Ляшко.
Чиновник также отметил, что улучшение фиксируют в Черновцах и Житомирской области. В этих регионах также очень оперативно усилили карантин.
Кроме того, стабилизацию продемонстрировал Киев.
Какие области не требуют локдауна
- Херсонская область;
- Кировоградская область;
- Черкасская область.
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