Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на 31 марта в Украине есть области, в которых стабильная ситуация с коронавирусом. Они не нуждаются в локдауне.

Главный санитарный врач Украины Ляшко не видит необходимости в общенациональном жестком карантине. Некоторые области перешли в режим локдауна гораздо раньше. Это помогло им стабилизировать ситуацию.

Заметьте Украина получит более миллиона вакцин Pfizer до июня, – Ляшко

Сегодня говорить, что нужно закрывать всю Украину (нельзя – 24 канал). Для Ивано-Франковской области поздно, потому что они сделали это раньше. Такая же ситуация в Закарпатской области,

– отметил Ляшко.

Чиновник также отметил, что улучшение фиксируют в Черновцах и Житомирской области. В этих регионах также очень оперативно усилили карантин.

Кроме того, стабилизацию продемонстрировал Киев.

Какие области не требуют локдауна

Херсонская область;

Кировоградская область;

Черкасская область.

Обратите внимание! С начала пандемии в Украине обнаружили 1 662 942 инфицированных коронавирусом. Умерли – 32 418 зараженных.