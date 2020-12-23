2020-й год запомнился и рядом курьезных ситуаций, в которые попадали украинские политики из-за своих неуместных высказываний или забавных оговорок. Многие из них стали мемами и неделями обсуждались пользователями соцсетей.

Смотрите самые громкие политические ляпы этого года в подборке сайта 24 канала.

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Дети низкого качества

Депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова во время выступления для Киевской школы экономики рассказывала о том, что в Украине злоупотребляют социальными льготами. По ее словам, это людей "развращает в моральном смысле". Говоря о выплатах за рождение детей, она вспоминает о ситуации, когда родители планируют пополнение в семье прежде всего ради денег. В результате, по ее словам, получаем "детей низкого качества".

Мы говорим, что мы – за демографию... Когда рождение ребенка происходит не для того, чтобы дать ребенку образование, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества, и это приводит к тому, что они "садятся" на публичные средства,

– отметила Третьякова.

Смотрите видео скандального высказывания:

"Рабочая баба" из "Слуги народа"

Шквал эмоций в соцсетях вызвало видео с собрания "Слуги народа" в Николаеве. И вовсе не из-политических вопросов, которые традиционно обсуждают на подобных встречах. Внимание привлекла запись разговора главы партии Александра Корниенко с руководителем фракции Давидом Арахамия.

Политики, очевидно, не осознавая, что все их слова транслируются, свободно обсуждали коллег, отпуская при этом резкие и сексистские шутки. Одна из них касалась депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой.

Сначала Корниенко высказался о внешности коллеги, отметив возможные косметические манипуляции с губами: "Чуть-чуть тюнинг too much". Далее назвал ее "баба рабочая вообще, как корабельная сосна", мол, она может провести сотни встреч с избирателями и выигрывает. "Вишенкой" этого обсуждения стало упоминание о президенте Владимире Зеленском, который, по словам главы партии, "выкурил бы все Iqos", смотря на такую ​​женщину.

Видео сексистского обсуждения:

"Немытые" дети Донбасса

Еще одна депутат от "Слуги народа" Галина Янченко во время дискуссии о начале нового учебного года на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в эфире одного из телеканалов, назвала детей этих регионов "немытыми" и "нечёсаными". Речь шла о первоклассниках, которые фактически не видели жизни без боевых действий – они родились в 2013-2014 годах.

Это – дети, которын родились и всю жизнь живут в обстрелах, в войнушках, в подвалах. Где-то немытые, где-то нечесаные. На линии разграничения,

– отметила Янченко.

Ведущая программы при этом отметила неуместность такой характеристики школьников, после чего народная избранница извинилась за это высказывание и признала, что оно было слишком эмоциональным.

Видео из эфира:

Тищенко и лимоны, празднование Чернобыля и конфуз с голосованием

Народный депутат партии "Слуга народа" Николай Тищенко уверенно лидирует среди других политиков по количеству курьезных ситуаций, в которые попадал в этом году.

Так, в прямом эфире одного из телеканалов накануне годовщины Чернобыльской катастрофы Тищенко хотел напомнить людям об этой важной дате. Однако что-то пошло не так.

Пользуясь ситуацией, хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник очень большой, очень важный... это трагедия – Чернобыльская катастрофа. И напомнить всем вам, о том, не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много-много лет назад защитили нас от этой катастрофы,

– отметил нардеп и тут же получил замечание ведущих о том, что эта трагедия не является праздником.

Тищенко назвал годовщину Чернобыльской катастрофы "праздником": видео

На одном из заседаний в Верховной Раде Тищенко не успел проголосовать за поправки в законопроект о рынке земли, потому что как раз вел прямую трансляцию в Instagram.

У нас новый сегодня имидж. Мы хотим, чтобы законы были проголосованы. Не буду показывать пальцами... некоторые против, чтобы все было по закону. Сегодня много журналистов, зрителей... В общем, работа кипит,

– рассказал депутат своим подписчикам.

Однако то, что голосование уже идет, он понял слишком поздно – начал лихорадочно доставать свою карточку, но, все же, проголосовать не успел.

Николай Тищенко не успел проголосовать из-за прямой трансляции в Instagram: видео

Для помощи людям, пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве, Николай Тищенко принес... лимоны. Объяснил: для того, чтобы сделать из них лимонад. Однако дар никто не оценил – в соцсетях опубликовали фото оставленной на скамейке сумки с фруктами, тогда как попытку таким образом утешить людей, оставшихся без жилья, украинцы назвали по меньшей мере странной.

Предполагалось, что таким образом он хотел "выиграть баллы" перед выборами мэра столицы, в которых нардеп надеялся принять участие.

Тищенко раздает лимоны пострадавшим от взрыва: видео

Также Тищенко призвал пригласить в Раду священника, чтобы тот окропил все святой водой и прогнал "дух предшественников", и оконфузился, забыв, сколько в Украине народных депутатов: на вопрос журналистки сначала ответил 200, потом 405, наконец – 425.

Тищенко призвал пригласить в Раду священника: видео

Тищенко "забыл", сколько в Верховной Раде нардепов: видео

Продайте собаку – оплатите коммуналку

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар запомнился несколькими скандальными заявлениями, одно из которых стало мемом и вызвало оживленное обсуждение в соцсетях. Речь идет о его совете пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить счета за газ.

Так, во время эфира на одном из телеканалов в студию позвонила женщина, которая обратилась к депутату и пожаловалась на высокую стоимость газа и, при этом, низкую пенсию. Брагар спросил, имеет ли она другое имущество и прописан ли еще кто-то в ее доме. А потом заметил, что женщина может оплатить счета, продав что-то. Например, собаку.

Если (собака – 24) элитной породы во дворе, то она может ее продать... в любой момент и спокойно оплатить,

– объяснил нардеп.

Позже Брагар извинился за этот тезис и отметил, что у самого есть только кошка.

Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку: видео

"Неполноценные" дети с COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко с начала пандемии каждый рабочий день проводит онлайн-брифинги, во время которых рассказывает о ситуации с распространением коронавирусной болезни в столице. И, конечно же, при этом не обошлось без его коронных оговорок.

Одна из них касалась больных COVID-19 детей, которых мэр назвал "неполноценными" (очевидно, вместо "несовершеннолетних").

Среди заболевших – двое неполноценных детей. 16-летний парень и 17-летняя девушка,

– озвучил Кличко и продолжил говорить дальше, так и не поняв ошибки.

Кличко ошибочно назвал больных детей "неполноценными": видео

"Это я убила Эрику"

Были курьезы не только из-за ошибок самих политиков, но и работников медиа, которые транслировали их речи. Яркий пример – субтитры из сериала, которые сопровождали выступление Владимира Зеленского, касающееся ситуации с распространением в стране COVID-19, на одном из телеканалов.

В частности, во время речи главы государства на экране появлялись титры с фразами "Это я убила Эрику", "Кристиан, принеси лестницу", "Напечатано? Почему от руки?", "Итак, тело подтягивали уже после смерти", "Простите меня, пожалуйста" и другие.

Видео ляпа во время речи Зеленского:

"На работу надо ходить, Коля"

Курьезный момент произошел и после очередной попытки депутатов принять изменения в Бюджетный кодекс. Так, когда парламент не поддержал соответствующие изменения, спикер Дмитрий Разумков позвал в президиум лидеров фракций и групп.

Впоследствии к ним подошел нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и сообщил Разумкову, что двое депутатов просто не успели проголосовать. Давид Арахамия отреагировал быстрее: "Не успели? На работу надо, бл**ь, ходить, Коля. Где ты был?"

Смотрите видео разговора:

Советы от Кивы (о которых никто не просил)

Скандальный депутат от ОПЗЖ Илья Кива вместо того, чтобы ответить на вопрос журналистки относительно его отношений с российскими политиками (после публикации его переписки с Владимиром Жириновским) посоветовал ей родить сына.

Вот хорошая, красивая девушка. Желаю тебе родить сына и поверь мне... Я уважаю вашу профессию, но еще больше я уважаю ваш пол,

– отметил Кива.

Кива не ответил на вопрос журналистки и посоветовал ей "родить сына": видео

Луцкая область и "двухпалатная" поддержка США

Без ляпов не обошлось и на официальном сайте президента Украины. Так, пресс-служба ОПУ в одном из роликов вспомнила о Луцкой области, которой не существует (есть Волынская). Видео распространили во всех соцсетях президента, однако впоследствии удалили.

В Офисе Президента назвали Волынскую область Луцкой (на видео – с 20:41):

Кроме того, Зеленский похвастался поддержкой Демократической и Республиканской партий США, однако назвал ее "двухпалатной" вместо двухпартийной. Он отметил, что хоть нашу страну и пытаются втянуть во внутренние дела США, но "Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США".

Офис президента распространил цитату на официальном сайте и в социальных сетях. Впоследствии сообщения удалили и опубликовали новые – без ошибок.



"Двухпалатная" поддержка США в телеграме ОП / скриншот

Провальное видео Пальчевского

Бизнесмен, телеведущий и одиозный глава партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский несколько оконфузился во время объявления о своем решении баллотироваться на пост городского главы на местных выборах 2020 года. Так, он ошибочно разместил на своей странице в Facebook видеообращение, которое прерывается его бранью.

Я чувствую поддержку, обязан идти... Да бл*дь, на этой машине вообще невозможно ездить! Просто это пи*дец... Надо остановиться где-нибудь. Бл*дь. Можно включить кондиционер? Так что ж такое. А 24 – это не дох*я? И что это, бл*дь?

– возмутился Пальчевский.

Впоследствии ролик он удалил, однако подписчики его успели зафиксировать и распространить.

Пальчевский оконфузился во время объявления о том, что идет в мэры: видео