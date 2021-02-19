Еще тот анекдот: Литвин рассказал, почему Порошенко испугался слухов о "Прямом"
Накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Петр Порошенко купил свой же канал "Прямой". Также он заявил, что это медиа хотели закрыть.
Источник:24 канал
Пятый президент Украины имеет страх относительно слухов в социальных сетях. Такое мнение в эфире высказал политический аналитик Дмитрий Литвин.
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Порошенко испугался слухов
По его словам, в политике не было еще такого случая, когда кто-то так испугался информации в фейсбуке и новостей о том, что якобы его телеканал могут закрыть и ввести санкции против Владимира Макеенко.
То, что сделал Порошенко – какой-то анекдот. Он так испугался, что я не верил, что это все реально происходило,
– отметил Литвин.
Он отметил, что Порошенко действительно переписал на себя свой канал, несмотря на то, что все и так понимали, что медиа принадлежит ему и работает в его интересах.
Экс-президент знает об основаниях
Политический аналитик отметил, что закон о санкциях приняли еще в 2014 году во время каденции Порошенко. Поэтому он прекрасно знает об основаниях, которые могут подпадать под этот документ.
"Не хочется верить, что канал "Прямой" финансировался через схемы с оккупированных территорий или государством-агрессором. Но такая эмоциональность Порошенко что-то значит. Прозрачности в этой истории очень не хватает", – добавил Литвин.
Санкции против "Прямого": что известно
- Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко 18 февраля заявил, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой". Такое решение он объяснил санкциями против его владельца Владимира Макеенко.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла заявление Порошенко.
- Эксперт по политике Александр Солонтай считает, что такое поведение 5-го президента Украины – маркетинговый ход.
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