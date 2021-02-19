Накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Петр Порошенко купил свой же канал "Прямой". Также он заявил, что это медиа хотели закрыть.

Пятый президент Украины имеет страх относительно слухов в социальных сетях. Такое мнение в эфире высказал политический аналитик Дмитрий Литвин.

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Порошенко испугался слухов

По его словам, в политике не было еще такого случая, когда кто-то так испугался информации в фейсбуке и новостей о том, что якобы его телеканал могут закрыть и ввести санкции против Владимира Макеенко.

То, что сделал Порошенко – какой-то анекдот. Он так испугался, что я не верил, что это все реально происходило,

– отметил Литвин.

Он отметил, что Порошенко действительно переписал на себя свой канал, несмотря на то, что все и так понимали, что медиа принадлежит ему и работает в его интересах.

Справка. Юридически телеканал "Прямой" принадлежал экс-главе Киевского городского совета Владимиру Макеенко

Экс-президент знает об основаниях

Политический аналитик отметил, что закон о санкциях приняли еще в 2014 году во время каденции Порошенко. Поэтому он прекрасно знает об основаниях, которые могут подпадать под этот документ.

"Не хочется верить, что канал "Прямой" финансировался через схемы с оккупированных территорий или государством-агрессором. Но такая эмоциональность Порошенко что-то значит. Прозрачности в этой истории очень не хватает", – добавил Литвин.

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