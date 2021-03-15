Литвин может ходить на допросы в СБУ, – Гнап о Харьковских соглашениях
Служба безопасности должна проверить всех нардепов, которые голосовали за ратификацию так называемых Харьковских соглашений. Проблемы из-за них могут быть у известного деятеля, решившего стать ректором.
Источник:24 канал
Речь идет о Владимире Литвине, который вошел в историю украинской политики, как пример невиданного приспособленчества. Такое мнение в своем блоге "Право на правду" высказал журналист и ведущий Дмитрий Гнап.
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Журналист пояснил, что депутатов, которые голосовали за так называемые Харьковские соглашения, могут обвинить в государственной измене.
Прошлое может настигнуть политика
В то же время Дмитрий Гнап отметил, что недавно Владимир Литвин заявил о своем желании возглавить Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Это, по словам ведущего, возмутило многих выпускников и студентов, несмотря на роль Литвина в становлении режима Леонида Кучмы и режима президента-беглеца Виктора Януковича.
"Но, прошлое может догнать Литвина, и вместо того, чтобы ходить на работу в крупнейший вуз страны, он тоже может ходить на допросы в Службу Безопасности", – считает Дмитрий Гнап.
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Что известно о Харьковских соглашениях
- В апреле 2010 года в Харькове подписали соглашения о продлении пребывания Черноморского флота России в Севастополе на 25 лет. Цена соответствующей "услуги" – 30% скидка на газ.
- В 2014 году из-за так называемых Харьковских соглашений Генпрокуратура открыла дело, говорилось о вероятном злоупотреблении властью и государственной измене.
Кто голосовал за Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала
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