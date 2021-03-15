Служба безопасности должна проверить всех нардепов, которые голосовали за ратификацию так называемых Харьковских соглашений. Проблемы из-за них могут быть у известного деятеля, решившего стать ректором.

Речь идет о Владимире Литвине, который вошел в историю украинской политики, как пример невиданного приспособленчества. Такое мнение в своем блоге "Право на правду" высказал журналист и ведущий Дмитрий Гнап.

Читайте полный текст блога Скандальные Харьковские соглашения: СБУ может прийти к Ахметову из-за государственной измены

Журналист пояснил, что депутатов, которые голосовали за так называемые Харьковские соглашения, могут обвинить в государственной измене.

Прошлое может настигнуть политика

В то же время Дмитрий Гнап отметил, что недавно Владимир Литвин заявил о своем желании возглавить Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Это, по словам ведущего, возмутило многих выпускников и студентов, несмотря на роль Литвина в становлении режима Леонида Кучмы и режима президента-беглеца Виктора Януковича.

"Но, прошлое может догнать Литвина, и вместо того, чтобы ходить на работу в крупнейший вуз страны, он тоже может ходить на допросы в Службу Безопасности", – считает Дмитрий Гнап.

Смотрите полный выпуск блога "Право на правду" на 24 канале

Обратите внимание! Владимир Литвин был народным депутатом четырех созывов и дважды занимал пост спикера Верховной Рады.

Что известно о Харьковских соглашениях

В апреле 2010 года в Харькове подписали соглашения о продлении пребывания Черноморского флота России в Севастополе на 25 лет. Цена соответствующей "услуги" – 30% скидка на газ.

В 2014 году из-за так называемых Харьковских соглашений Генпрокуратура открыла дело, говорилось о вероятном злоупотреблении властью и государственной измене.



Кто голосовал за Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала