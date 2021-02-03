Литва и Эстония выразили поддержку Украине в стремлении защитить свое информационное пространство от российской дезинформации и гибридной агрессии.

Источник: посольство Литвы, посольство Эстонии

Речь идет о введении санкций против телеканалов соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. В частности телевизионных каналов ZIK, "112 канал" и NewsOne.

Читайте также Угрозы свободе слова нет, – Зеленский успокоил руководителей украинских телеканалов

Литва выразила поддержку Украине

Литва поддерживает свободную и демократическую Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и усилия Украины в защите от российской дезинформации и гибридной агрессии,

– говорится в сообщении посольства в среду, 3 февраля.

Эстония поддерживает предпринятые Украиной шаги

В посольстве Эстонии в Украине заявили, что прибалтийская страна понимает и поддерживает шаги, предпринятые Украиной в рамках законодательства для противодействия мерам, которые направлены против независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Стоит также отметить, что в обоих этих государствах была напряженная ситуация с Россией. Речь идет о том, что на территории стран Балтии действовали телеканалы, которые вели российскую пропаганду.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года подписал указ, которым одобрил решение СНБО о введении санкций против соратника Медведчука Тараса Козака. В результате были заблокированы телеканалы ZIK, "112 канал" и NewsOne, принадлежащие политику.

Реакция мира на блокировку каналов Козака: кратко

В Евросоюзе заявили, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, однако есть определенные границы.

Соединенные Штаты Америки поддержали санкции против Козака. В США отметили, что усилия Украины направлены на защиту своего суверенитета и территориальной целостности и соответствуют законодательству.

В России также не оставили без внимания эту тему: в Кремле жалуются из-за санкций и просят помощи у международных организаций.



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала