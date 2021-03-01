В Литве заявили о готовности содействовать Киеву в подготовке доказательств незаконных действий определенных людей в отношении Украины. Это нужно, чтобы внести их в санкционный список Евросоюза.

О желании содействовать украинской стороне в интервью изданию рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он отметил, что этот вопрос уже обсуждали с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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Литва о помощи Украине с санкциями

Я рассказал, что в Литве мы часто имеем дело с санкциями – сейчас работаем над новым пакетом по Беларуси. Мы можем оказать какую-то помощь, например, в подготовке пакета доказательств по конкретным людям, чтобы дальше передать его на рассмотрение ЕС,

– отметил Ландсбергис.

Он добавил, что не может обещать, что все в конце концов окажутся в списке ЕС, но выразил мнение, что кандидатуры определенных людей стоит предложить.

Министр подчеркнул: "Первое, на что мы смотрим, – это пакеты доказательств". "Европа должна быть готова защитить в суде свое решение применить санкции против определенного лица", – пояснил Ландсбергис.

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