Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский готовится подать законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Согласно ему, коррупционерам грозит не ограничение свободы, а лишение ее.

По словам главы Офиса Президента, это может произойти в скором времени. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Андрей Ермак обїяснил, что Зеленский подаст соответствующий законопроект в Верховную Раду уже в январе 2021 года.

Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства президент подаст в январе 2021 года. Он будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее,

– сказал Ермак.

Обратите внимание! Есть большая разница между ограничением и лишением свободы. Лишение свободы – это тюрьма. Тогда как ограничение свободы – это жизнь в общежитии с правом отлучаться за разрешением руководства и пользоваться гаджетами.

Недавно Верховная Рада восстановила ответственность за ложь в декларациях. Нардепы проголосовали за соответствующий законопроект. Его называют компромиссным, ведь объединил 2 документа – поданный рабочей группой депутатов и президентом Зеленским.

Что предусматривает действующий закон

Внесение чиновником ложных сведений на сумму от 1 до 8,5 миллиона гривен будет караться штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

будет караться штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Если же чиновник не указывает состояние более чем на 8,5 миллиона, сумма штрафа увеличивается до 85 тысяч гривен. Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.

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