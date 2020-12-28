Лишение свободы за коррупцию: Ермак рассказал, когда Зеленский подаст законопроект
Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский готовится подать законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Согласно ему, коррупционерам грозит не ограничение свободы, а лишение ее.
По словам главы Офиса Президента, это может произойти в скором времени. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Андрей Ермак обїяснил, что Зеленский подаст соответствующий законопроект в Верховную Раду уже в январе 2021 года.
Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства президент подаст в январе 2021 года. Он будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее,
– сказал Ермак.
Недавно Верховная Рада восстановила ответственность за ложь в декларациях. Нардепы проголосовали за соответствующий законопроект. Его называют компромиссным, ведь объединил 2 документа – поданный рабочей группой депутатов и президентом Зеленским.
Что предусматривает действующий закон
- Внесение чиновником ложных сведений на сумму от 1 до 8,5 миллиона гривен будет караться штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
- Если же чиновник не указывает состояние более чем на 8,5 миллиона, сумма штрафа увеличивается до 85 тысяч гривен. Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.
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