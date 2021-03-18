На Нобелевскую премию в области литературы в 2021 году планируют номинировать украинскую поэтессу и писательницу Лину Костенко. Сама выдающаяся деятельница еще никак не прокомментировала инициативу.

Вопрос обсудили на очередном заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Это произошло 18 марта, накануне дня рождения выдающейся писательницы.

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"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинского поэтессы и писательницы Лины Костенко", – написала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Справка. Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2020 году стала американская поэтесса Луиза Глюк. Она известна своими произведениями "Семь веков жизни" и "Сельская жизнь".

Если комитет окончательно поддержит номинацию Костенко – постановление будет направлено на рассмотрение в Верховную Раду. Отметим, что сама Лина Костенко еще не прокомментировала инициативу нардепов.

Стоит напомнить, что в 2005 году писательница отказалась от звания Героя Украины, которое ей хотел присудить тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко. Костенко прокомментировала свое решение так: "Политической бижутерии не ношу!".

Лине Костенко исполнится 91 год