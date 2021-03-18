Лину Костенко планируют номинировать на Нобелевскую премию
На Нобелевскую премию в области литературы в 2021 году планируют номинировать украинскую поэтессу и писательницу Лину Костенко. Сама выдающаяся деятельница еще никак не прокомментировала инициативу.
Источник:Фейсбук Евгении Кравчук
Вопрос обсудили на очередном заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Это произошло 18 марта, накануне дня рождения выдающейся писательницы.
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"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинского поэтессы и писательницы Лины Костенко", – написала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Если комитет окончательно поддержит номинацию Костенко – постановление будет направлено на рассмотрение в Верховную Раду. Отметим, что сама Лина Костенко еще не прокомментировала инициативу нардепов.
Стоит напомнить, что в 2005 году писательница отказалась от звания Героя Украины, которое ей хотел присудить тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко. Костенко прокомментировала свое решение так: "Политической бижутерии не ношу!".
Лине Костенко исполнится 91 год
- 19 марта писательница празднует свой день рождения.
- Лине Костенко исполнится 91 год.
- В 2020 году поэтесса отмечала юбилей. Тогда ее поздравил, в частности, президент Владимир Зеленский.
- Певица Юлия Санина по случаю юбилея прочитала стихотворение Костенко.
- Также сняли видеопоздравление выдающиеся государственные деятели, политики, художники и актеры. К инициативе присоединились и Президенты Украины.
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