Очередной шаг к ликвидации Укроборонпрома: Рада приняла закон за основу
Верховная Рада сделала шаг к ликвидации Укроборонпрома, проголосовав за соответствующий законопроект в первом чтении. Госконцерн планируют превратить в акционерное общество.
Источник: 24 канал
За законопроект №3822 проголосовали 227 народных депутатов. Документ позволит ускорить трансформацию оборонно-промышленного комплекса в кратчайшие сроки – до 1 года.
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Какие изменения планируют
В рамках трансформации создадут 2 крупных холдинга:
- "Оборонные системы Украины" – в него войдут 65 предприятий, которые распределят по 6 субхолдингам;
- аэрокосмический холдинг – будет заниматься авиацией и космосом.
Согласно документу, государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса превратят в акционерные общества. Они будут иметь возможность объединения с украинскими и иностранными партнерами.
Что об этом говорит Мустафа Найем
В своем телеграм заместитель генерального директора Укроборонпрома отметил, что до принятия законопроекта в первом чтении Украина шла почти год.
Он дает старт для комплексной трансформации концерна и определяет нормативно-правовую рамку реорганизации наших предприятий в общества, 100% акций которых будут принадлежать государству,
– написал Найем.
По его словам, это – "новая прошивка государственного оборонного сектора страны", что позволит получить новую современную компанию.
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