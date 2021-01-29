Верховная Рада сделала шаг к ликвидации Укроборонпрома, проголосовав за соответствующий законопроект в первом чтении. Госконцерн планируют превратить в акционерное общество.

Источник: 24 канал

За законопроект №3822 проголосовали 227 народных депутатов. Документ позволит ускорить трансформацию оборонно-промышленного комплекса в кратчайшие сроки – до 1 года.

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Какие изменения планируют

В рамках трансформации создадут 2 крупных холдинга:

"Оборонные системы Украины" – в него войдут 65 предприятий, которые распределят по 6 субхолдингам;

– в него войдут 65 предприятий, которые распределят по 6 субхолдингам; аэрокосмический холдинг – будет заниматься авиацией и космосом.

Согласно документу, государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса превратят в акционерные общества. Они будут иметь возможность объединения с украинскими и иностранными партнерами.

Что об этом говорит Мустафа Найем

В своем телеграм заместитель генерального директора Укроборонпрома отметил, что до принятия законопроекта в первом чтении Украина шла почти год.

Он дает старт для комплексной трансформации концерна и определяет нормативно-правовую рамку реорганизации наших предприятий в общества, 100% акций которых будут принадлежать государству,

– написал Найем.

По его словам, это – "новая прошивка государственного оборонного сектора страны", что позволит получить новую современную компанию.

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Обратите внимание! Ранее комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту ликвидировать госконцерн "Укроборонпром". А в конце декабря 2020 года стало известно, что это может произойти до конца июня 2021 года.



Как планируют реструктуризировать Укроборонпром / инфографика " Слуги народа"