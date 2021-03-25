На концерте "Лиги смеха" участники некоторых команд шутили о вакцинации в Украине. Юмористы высмеяли придуманные побочные действия, а также прокомментировали нарушение локдауна в Буковеле.

Комики пошутили о совке

В одном из номеров говорится, якобы для эксперимента курицу вакцинировали от коронавируса. Однако она превратилась в совок.

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По сценарию юмористов, государство якобы выделило 2 миллиона гривен на вакцинацию 40 миллионов человек. В то же время врачи якобы отказались это сделать, чтобы "не превратить Украину в совок".

Номер с Гариком Корогодским

Наставник другой команды известный предприниматель Гарик Корогодский сравнил вакцину с наркотиками. Его персонаж якобы уже трижды укололся и продает препарат по граммам.

Гарик Корогодский шутит о вакцинации в Украине: видео

Миниатюра о Тине Кароль

В то же время еще одна команда пошутила, что у пациента после введения препарата увеличился нос на 10 сантиметров. Миниатюра получила название "Прямой репортаж в больнице".

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Комики пошутили про Буковель

Также на концерте "Лиги смеха" продемонстрировали номер, в котором говорится о нарушении карантина в Буковеле. "Как люди в Буковеле во время локдауна. Забыли, что в стране коронавирус – и куражимся", – сравнили ситуацию юмористы.

Для чего нужна вакцинация

В Украине может выработаться коллективный иммунитет, если вакцинируются 30 миллионов человек. Прививаться стоит даже тем, кто уже переболел коронавирусом, потому что заразиться можно и повторно.

В целом за первый месяц вакцинации прививки получили более 155 тысяч украинцев, поэтому использовали лишь пятую часть из первой партии, которую привезли из Индии. Сейчас в Украине начали уже второй этап вакцинации.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала