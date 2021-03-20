Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк зачитал письмо осужденного активиста Сергея Стерненко. Произошло это 20 марта – в день рождения активиста. Письмо Стерненко написал в тюрьме.

Как отметил музыкант, он первый направил письмо активисту в Одесский следственный изолятор №21, где Стерненко сейчас находится. Хлывнюк получил ответ от активиста накануне его дня рождения.

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Что написал Стерненко

Активист отметил, что описывать положение дел "особо смысла нет, потому что какие могут быть дела у узника". Он отметил, что хочет верить в справедливость и быть свободным. Но, как написал Стерненко, "мои желания не совпадают с желаниями действующей политической системы".

Но я вижу, хотя и очень ограниченно, что существует много крутых, смелых и принципиальных граждан, которые говорят громко, и это придает надежды и сил. Еще больше усиливает веру в правильность моих действий и слов. Если то, что за них в Украине тебя преследуют, то ты точно действуешь правильно. Так что прорвемся, вечно это не продлится,

- написал активист.

Он попросил не молчать и не останавливаться, потому что "только это сможет подействовать". Сергей добавил, что акции под Офисом президента в день его рождения – 20 марта – будет "круче любого подарка".

Он добавил, что гордится, что живет в одной стране с такими людьми. В конце Стерненко призвал освободить Андрея Антоненко и других политических заключенных.

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