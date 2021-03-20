Вечно это не продлится, – лидер "Бумбокса" зачитал письмо Стерненко из тюрьмы
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк зачитал письмо осужденного активиста Сергея Стерненко. Произошло это 20 марта – в день рождения активиста. Письмо Стерненко написал в тюрьме.
Источник:фейсбук Андрея Хливнюка
Как отметил музыкант, он первый направил письмо активисту в Одесский следственный изолятор №21, где Стерненко сейчас находится. Хлывнюк получил ответ от активиста накануне его дня рождения.
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Что написал Стерненко
Активист отметил, что описывать положение дел "особо смысла нет, потому что какие могут быть дела у узника". Он отметил, что хочет верить в справедливость и быть свободным. Но, как написал Стерненко, "мои желания не совпадают с желаниями действующей политической системы".
Но я вижу, хотя и очень ограниченно, что существует много крутых, смелых и принципиальных граждан, которые говорят громко, и это придает надежды и сил. Еще больше усиливает веру в правильность моих действий и слов. Если то, что за них в Украине тебя преследуют, то ты точно действуешь правильно. Так что прорвемся, вечно это не продлится,
- написал активист.
Он попросил не молчать и не останавливаться, потому что "только это сможет подействовать". Сергей добавил, что акции под Офисом президента в день его рождения – 20 марта – будет "круче любого подарка".
Он добавил, что гордится, что живет в одной стране с такими людьми. В конце Стерненко призвал освободить Андрея Антоненко и других политических заключенных.
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Приговор Стерненко: что надо знать
- Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к 7,3 года заключения с конфискацией половины имущества. Дело касается похищения депутата с целью завладения его деньгами – 300 гривнами.
- Сам Стерненко ранее заявлял, что все дело базируется лишь на показаниях Щербича. Активист заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением, которое продиктовали судье.
- В ответ на несправедливый приговор суда украинцы начали выходить на улицы. В целом акции в поддержку Стерненко анонсировали в более 20 городах Украины.
- 19 марта Приморский суд Одессы отказал в ходатайстве о немедленном освобождении активиста Сергея Стерненко из-под стражи. Соответствующее решение приняла судья Лариса Ершова.
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