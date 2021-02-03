Накануне СНБО наложил санкции на каналы Виктора Медведчука. Несмотря на это, лицензии ZIK, 112 и Newsone все еще действуют.

Источник: "Суспільне" Как пояснил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш, аннулировать лицензии можно только в судебном порядке. Важно Венедиктова проголосовала за введение санкций против каналов Медведчука: почему это важно Новость дополняется...