В Нацсовете объяснили, почему до сих пор не аннулировали лицензии каналов ZIK, 112 и Newsone
Накануне СНБО наложил санкции на каналы Виктора Медведчука. Несмотря на это, лицензии ZIK, 112 и Newsone все еще действуют.
Источник: "Суспільне"
Как пояснил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш, аннулировать лицензии можно только в судебном порядке.
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