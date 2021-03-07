В сети появилась информация о создании в Вооруженных силах ЛГБТ-подразделения. В Генштабе ВСУ эту информацию опровергли. Кроме того, здесь акцентировали, что кто-то таким образом пытается разогнать измену в обществе.

Информацию о ЛГБТ-подразделении в ВСУ обнародовал ряд СМИ. Все они ссылаются на фейсбук-сообщество "Военные ЛГБТ и наши союзники" и их соответствующее сообщение.

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Что именно сообщали о ЛГБТ-подразделении в ВСУ

Объединение "Украинские ЛГБТ военные за равные права" приглашает желающих ЛГБ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к движению лиц якобы подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины. О какой именно части говорится – информации нет. Кроме того, в сообществе отметили, что данные всех вышеуказанных людей разглашать не будут.

После боевой слаженности подразделение будет выполнять задачи непосредственно на линии соприкосновения. Задачи потребуют профессиональных навыков и интеллектуальных способностей – прежде чем приступить к службе каждый боец пройдет собеседование с командиром, затем – соответствующую военную подготовку и получит государственную сертификацию,

– говорится в заметке.

Также в сообществе сообщили, что часть штата уже отобрана, но якобы есть вакантные места.

Как на это отреагировали в Генштабе ВСУ

Представитель Генштаба Богдан Сеник прежде всего указал на российское происхождение сообщества "Военные ЛГБТ и наши союзники". В частности, на их сайте можно увидеть, что он размещается на серверах в России, конкретнее – в Москве. На данный момент также указали в Союзе ветеранов войны с Россией.

Такие вещи создают специально для разгона измены. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил,

– подчеркнул Сеник.

В завершение спикер Генштаба отметил, что такими сообществами должны заниматься компетентные органы, в частности Служба безопасности. И именно они должны выяснить, что это за люди.

"Мы только имели возможность посмотреть поверхностно. Но сразу поняли, с кем имеем дело", – подытожил Сеник.