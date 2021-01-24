В Харьковской области в субботу, 23 января, водитель автомобиля Volkswagen Passat переехал женщину, лежащую на дороге. От полученных травм пострадавшая умерла.

Трагедия произошла около 17:20 возле поселка Кочеток Чугуевского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. Актуально В Днепре женщина погибла в ДТП в свой день рождения – фото, видео Детали ДТП На неосвещенной дороге водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на женщину, которая лежала на проезжей части. Водитель остановился и вызвал скорую. К сожалению, медики не смогли спасти 56-летнюю пострадавшую. От полученных травм она умерла на месте ДТП. Правоохранители выясняют детали трагедии. Если вину водителя докажут, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшей.