Лежала на темной дороге: в ДТП на Харьковщине погибла женщина
В Харьковской области в субботу, 23 января, водитель автомобиля Volkswagen Passat переехал женщину, лежащую на дороге. От полученных травм пострадавшая умерла.
Трагедия произошла около 17:20 возле поселка Кочеток Чугуевского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
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Детали ДТП
- На неосвещенной дороге водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на женщину, которая лежала на проезжей части.
- Водитель остановился и вызвал скорую.
- К сожалению, медики не смогли спасти 56-летнюю пострадавшую.
- От полученных травм она умерла на месте ДТП.
- Правоохранители выясняют детали трагедии.
- Если вину водителя докажут, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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