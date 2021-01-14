Житель одного из сел под Полтавой находился в розыске почти две недели. 11 ноября его нашли мертвым в лесополосе. За сутки после этого полицейские уже задержали предполагаемого убийцу.

По данным следователей, с мужчиной расправился его знакомый. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

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Подозреваемого уже взяли под стражу на два месяца.*0

Что известно об убийстве мужчины на Полтавщине

Как выяснили полицейские, в конце декабря житель одного из сел приехал в гости к своему 48-летнему знакомому.

Во время отдыха между мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

Хозяин сильно избил потерпевшего, а когда увидел, что его оппонент уже не двигается, решил избавиться от тела.

Злоумышленник загрузил умершего в багажник машины и вывез его в лес, где бросил.

Судебно-медицинские эксперты установили, что мужчина скончался от черепно-мозговой травмы, которую получил именно во время драки.

Задержанному инкриминируют умышленное убийство. Если суд признает вину мужчины, ему грозит до 15 лет тюрьмы.