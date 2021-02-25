Писательница, фольклорист, культурный деятель, переводчик, одна из самых известных украинских поэтесс и величайших женщин в истории страны – сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Вспоминаем и рассказываем о малоизвестных фактах из жизни и творчества поэтессы.

Лариса Косач родилась 25 февраля 1871 года в Новоград-Волынском, но в историю она вошла именно под псевдонимом Леся Украинка. Очень талантливая, сильная и умная женщина часто сталкивалась с несправедливостью жизни и с тем, что ее значение пытались преуменьшить. Впрочем, прошли годы, и писательница стала одним из символов Украины.

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Леся Украинка не была популярной при жизни

Хотя сейчас трудно представить развитие украинской литературы без Леси Украинки, при жизни писательницу отнюдь не считали лучшей.

В своем исследовании посвященному жизни Леси Украинки литературовед Михаил Драй-Хмара писал, что Лесю Украинку мало понимали и вовсе не понимали ее современники. Она знает, что ее не поняли, не оценили те, что были рядом с ней, но поймут ли и оценят будущие поколения?

Широкие слои украинской общественности не понимали Леси Украинки, не воспринимали ее творчество. Больше всего, в том числе и выше художественного творчества превозносилась потребность дня,

– писал Михаил Драй-Хмара.

Также современники упрекали Лесю Украинку за то, что она мало писала об украинской истории, а взамен писала много драм на раннехристианские и античные темы. Сама же Леся часто критиковала Михаила Старицкого, Ивана Нечуй-Левицкого, Бориса Гринченко, Панаса Мирного за то, что их творчество всегда крутилось вокруг села и бытовых тем.



Леся Украинка, 1888 год

Бога ради, не судите нас по романам Нечуя, ибо придется осудить нас навеки невинно. По крайней мере я не знаю ни одного умного человека в Нечуевих романах, если бы верить ему, то вся Украина показалась бы глупой. У нас только смеются над тем "Черным морем", а прочитав его, можно только подумать, не пора бы уже Нечуй оставить писать романы, потому что как такие романы писать, то лучше перья драть,

– писала Леся Украинка.

Противостояние российскому колониализму и жесткой цензуре

Фигура писательницы была сложной и многомерной. Литературные критики и ученые пишут, что Леся Украинка всегда была в поиске целостного универсального мировоззрения, свободного от односторонности и недостатков как европейского рационализма. Она творила этот идеал из многих источников, все без исключения проектируя, через собственную духовность, на Украину и ее народ.

Леся Украинка выступала против российского имперского колониализма и выступала за то, что "братские народы просто соседи", которые должны жить отдельно. За такие взгляды ее сильно поддавали цензуре и изымали произведения.

Пора стать на точку, "братские народы" – просто соседи, связанные, правда, одним ярмом, но в почве кстати, совсем не имеют идентичных интересов и поэтому им лучше выступать хоть рядом, но каждому на свою руку, не вмешиваясь к соседской "внутренней политике",

– высказывала свои взгляды писательница в письмах.

Ее поддавали цензуре чрезвычайно сильно, потому что весь народ должен был ее знать как безупречную марксистку, пролетарскую интернационалистку, друга рабочих. Но сама Леся была далека от марксистской идеологии и в свои письмах писала, что читать "Капитал" Карла Маркса просто невозможно.

Елена Пчилка и Леся Украинка. Ялта, Январь 1898 / Фото Музей выдающихся деятелей украинской культуры

Из-за жесткой цензуры Лариса Косач даже думала отречься от российского гражданства и получить австрийское: "...чтобы не быть российской подданной, потому что подданства того вовсе не считаю ни за какой национальный признак (скорее национальное бедствие"). Впрочем, она так никогда и не изменила гражданства.

А в ночь с 17 на 18 января 1907 года царская полиция сделала подробный обыск на киевской квартире Косачев. Лесю Украинку и ее сестру Ольгу арестовали и продержали в отделении одну ночь. На квартире обнаружили 121 брошюру социалистического содержания, которые принадлежали преимущественно брату поэтессы. За Лесей Украинкой был установлен надзор, а также для поездки в Колодяжное она вынуждена была давать заявление полиции.

Протокол допроса Ларисы Косач во время ареста в 1907 году / Фото ЦДИАК

Феминизм и пренебрежение патриархальным укладом

Литературоведы утверждают, что Леся Украинка не была именно программной феминисткой, но была феминисткой по духу. И в ее творчестве один из самых распространенных мотивов – это столкновение сильной женщины и слабого мужчины.

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"Леся Украинка и Ольга Кобылянская бросили вызов доминирующей мужской традиции, ибо чувствовали себя наследницей зрелой традиции "женской литературы", имея своими предшественницами Марка Вовчка и Анну Барвинок, Елену Пчилку и Наталью Кобринскую. "Литературный образ женщины ХIХ века – "покрытки", "бурлачки", "проститутки", которые были квинтэссенцией горя, несчастья и немощи, отступил перед "царевной" и "одержимой духом". В украинской литературе впервые прозвучал интеллигентный женский голос, а вместе с ним и феминистская идея", – писала литературовед Соломия Павлычко.

Впрочем, писательница пренебрегала патриархальным укладом не только в творчестве, но и в жизни. Например, в 1901 году, вопреки воле родителей и общественным нормам, Леся Украинка поехала в Минск, чтобы ухаживать за тяжело больным Сергеем Мержинским, которого любила, впрочем это чувство было безответным. Она два месяца провела возле его постели, и там же, за одну ночь, написала знаковую драму "Одержимая".

Леся Украинка и Сергей Мержинский

Позже, писательница жила в гражданском браке с мелким чиновником Климентом Квиткой, вопреки недовольству семьи. После неоднократных упреков и скандалов с матерью, Леся Украинка все же согласилась обвенчаться со своим любимым в церкви.

Слава Богу, все кончилось,

– написала она матери после церемонии.

Путешествия по Европе и миру

Почти всю жизнь Леся Украинка боролась со страшной болезнью – туберкулезом костей и суставов. Впрочем, это не мешало ей путешествовать и исследовать мир. Первой страной, куда поехала Леся стала Польша в мае 1888 года. Затем писательница уехала в Болгарию, где в то время в политической эмиграции находился Михаил Драгоманов. Но Болгария поэтессе не понравилась, она говорила, что в ней много дикости, а Софию (столицу Болгарии) сравнивала с обычным губернским городом.

Леся Украинка (на снимке слева) с братом Михаилом и Маргаритой Комаровой, дочерью друга семьи, сфотографировались в Одессе летом 1889-го во время пребывания писательницы в Хаджибейской грязелечебнице

Много времени Леся Украинка провела и в Европе – Германии, Австрии, Швейцарии, Италии. Туда она ездила на лечение. Австрийская империя особенно поразила девушку, она писала, что это лучший мир, свободный.

Мне необычным был сам факт, что вот-то люди могут себе сойтись, где хотят, говорить, как хотят, соревноваться о делах своей страны,

– отмечала Лариса Косач.

А находясь на лечении в Берлине, писательница превратила свою больничную палату на библиотеку, скупив множество литературных новинок. Очень понравилась ей и Италия, где она долго лечилась в Сан-Ремо, откуда часто ездила в Венецию.

Последние годы своей жизни писательница провела в Грузии, где и умерла в августе 1913 года. Но этот период творчества, который прошел в Грузии, считают одним из самых плодотворных. Ведь именно в Кутаиси писательница за 10 дней создала легендарную "Лесную песню".

Молчаливые похороны

Гроб с писательницей перевезли в Киев. Речи и песни были запрещены властями, потому процессия просто двинулась по улицам Киева, пройдя дом писательницы. За всем следили ряды конных полицейских, возле входа на Байковое кладбище перекрыли путь для большинства желающих попрощаться с писательницей, но все же их пропустили под нажимом. Похороны, согласно желанию поэтессы, состоялся без участия духовенства.

На кладбище гроб Леси Украинки несли на руках шесть женщин, это были подруги Леси и известные общественные деятельницы. Первыми шли актриса Наталья Дорошенко с Валерией Пахаревской.

Похороны Леси Украинки, впереди гроб несут Наталья Дорошенко (в светлой одежде) с Валерией Пахаревской (в темном)

Похоронена писательница на Байковом кладбище в Киеве, а надгробный памятник из бронзы и гранита, скульптором которого была Галина Петрашевич. Похоронили Лесю Украинку между могилами брата Михаила (1903) и отца (1908). Позже, в 1930 году, там же, с другой стороны, рядом с отцом, похоронили и мать Леси Украинки.