150 лет назад родилась едва ли не самая известная писательница Украины Лариса Косач, которую все мы знаем как Лесю Украинку. Переоценить ее творческое наследие трудно, а кратко описать все ее достижения – точно невозможно.

Поэтому предлагаем ознакомиться с несколькими интересными и важными фактами о жизни Леси Украинки.

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Семья Леси Украинки: максимально коротко

Лариса Петровна Косач родилась 25 февраля 1871 года в городе Новоград-Волынском в семье интеллигенции. Именно это одно из ключевых понятий, которые позволяют понять успех и самобытность таланта Леси Украинки.

Ее мать, Ольга Петровна Драгоманова-Косач – писательница, более известная под псевдонимом Елена Пчилка . Она была известной писательницей, меценаткой, фольклористкой и активной участницей женского движения, издавала альманах "Первый венок".

. Она была известной писательницей, меценаткой, фольклористкой и активной участницей женского движения, издавала альманах "Первый венок". Отец – образованный помещик, юрист который очень любил литературу и живопись.

Ее дядя – публицист, фольклорист и писатель Михаил Драгоманов. Один из организаторов "Старой громады", который последние годы жизни жил в эмиграции в Европе. Подписывал свои произведения псевдонимом "Украинец". Именно это стало второй частью псевдонима самой Леси.

Более подробную биографию Леси Украинки читайте по этой ссылке.

Интересные факты о Лесе Украинке

О псевдониме

Дома девочку почти никто не называл Ларисой, для нее подбирали ласкательные сокращенные имена, одно из которых наиболее "семейное" – Леся. Собственно, отсюда и первая часть псевдонима, по которому все и знают Ларису Косач.

Еще среди интересного, псевдоним для Леси "Мишелосие" – так Ларису и ее брата Михаила Косача называли в детстве. Они много часо проводили вместе, хорошо ладили и были "не разлей вода".

Леся болела с самого детства и путешествовала

В 12 лет Ларисе поставили диагноз "туберкулез костей и суставов". Поэтому ей рекомендовали избегать холода и влажности и посоветовали чаще бывать в жарких и сухих странах. Именно поэтому Леся Украинка часто жила то в Грузии (где и умерла, к слову), то в Египте или просто в Одесской области возле целебных лиманов.

Леся Украинка не ходила в школу или университет

Все дети супругов Косач получали образование дома. Для них Елена Петровна сама переводила на украинский язык известные детские произведения мировой литературы. В четыре года Леся Украинка научилась читать, в 5 – писать и считать. Иностранные языки, в частности греческий и латынь, она вместе с братом Михаилом, учила с частными учителями. Французский и немецкий они учили с матерью.

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Леся не любила шароварщину

Одной из первых, кто выразил осуждение и некоторое отвращение к постановочным и ненатуральным концертам с украинскими песнями, одеждой, традициями, была именно Леся Украинка. Так что, если бы она увидела современные "открытия садиков", "приезды министров" и т.п., написала бы гневный пост в фейсбуке.

И свою нелюбовь к чрезмерному народничеству, которое заполонило литературу, она выражала очень смело. Например, стиль Федьковича, который был намного старше и известней нее, в статье "Малорусские писатели на Буковине" она охарактеризовала как "не лишен недостатков", которые характерны для всех народников.

Нелюбовь к "ненатуральному" театру ей перешла от матери Елены Пчилки, которая к слову тоже не переносила "ненатуральнось" подобных выступлений.

Леся перевернула фокус тем в литературе

Писательница одной из первых начала писать в новом, европейском стиле, модернизма. Она отошла от народничества, увлечения шароварщиной, и начала приближать литературу к образцам европейской. Стала поднимать сюжеты из греческой мифологии, переосмысливать темы европейского фольклора, вплетая туда истории, актуальные для украинцев. Многие из ее произведений стали классическим образцом модернистской литературы.

Так, например, "Голубая роза" – первая в украинской литературе драма в стиле модерн. В ней Леся Украинка показала жизнь интеллигенции, темы ее разговоров и заинтересованности. В фокусе – психически больная женщина. Во времена популярности народных театров и сюжетов о "языке-традиции-барщине", написать драму об интеллигенции – это был довольно смелый шаг, который литературная критика совсем не оценила. Популярность это произведение приобрело значительно позже.

Кроме того, она экспериментировала с формами и строфическим построением.

Возлюбленный Леси Сергей Мержинский умер у нее на руках

Исследователи биографии Леси Украинки уверяют, что самую большую любовь своей жизни она встретила во время лечения в Ялте. В 1897 году она знакомится с революционером из Минска Сергеем Мержинским, который в Ялте лечил туберкулез легких. Но Мержинский был женат и воспринимал Лесю как друга. Впрочем, это не мешало Украинке преданно и до конца его любить.

Когда ей стало известно, что Мержинскому совсем плохо, она не боясь, поехала к нему в Минск, чтобы напоследок попрощаться. За ночь, возле постели едва живого Мержинского, Леся Украинка написала поэму "Одержимая". В ее основе сюжет-предание о Мириам и Мессии, которого распяли. Основной посыл поэмы – не прощать врагам и не дарить им свою любовь.

Кстати По мотивам пьесы Леси Украинки сняли мультфильм: эффектный тизер "Мавка: Лесная песня"

Купюра 200 гривен с Лесей Украинки на самом деле не самая красивая

В интернете, примерно в 2018 году, появился миф о том, что украинская купюра в 200 гривен с изображением Леси Украинки является победителем мирового конкурса красоты среди банкнот. Его якобы проводила комиссия по эстетике Международного финансового банка.

Однако это – фейк: купюра в 200 гривен никогда не выигрывала "мировых конкурсов красоты среди банкнот", а "комиссии по эстетике" в "Международном финансовом банке", как и самого такого банка не существует.

Письма с Лесей Украинки и скандал вокруг лесбийства

Породила скандал литературовед Соломия Павлычко, которая долгое время исследовала письма Леси Украинки и Ольги Кобылянской. В своей работе "Дискурс модернизма" она писала, что между писательницами существовала интимную связь, исходя из "междустрочья" их письма.

Сексуальная анархия, или отход от традиционной сексуальности, приводит к анархии текстуальной,

– писала Соломия Павлычко.

Что интересно, все письма писательниц написаны не от первого, а от третьего лица и исключительно в мужском роде. Мужской род связан прежде всего с грамматической формой тех имен, которыми называли себя писательницы: "хтось"(кто-то) или "хтось білий" (кто-то белый – Леся Украинка) и "хтось чорненький"( кто-то черненький – Ольга Кобылянская).