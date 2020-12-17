Рада назначила министром агрополитики и продовольствия Романа Лещенко
Верховная Рада проголосовала за назначение главой Министерства аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Ранее Лещенко занимал должность главы Госгеокадастра.
Раньше Лещенко возглавлял Госгеокадастр
За кандидатуру Лещенко проголосовали 242 народных избранника. Об этом сообщает 24 канал.
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Сразу после голосования нардепов новый министр принес присягу.
Я искренне благодарю за поддержку. Я даю слово, что историческую миссию по восстановлению Министерства аграрной политики мы выполним ради наших будущих поколений,
– сказал новый глава Минагрополитики с трибуны Верховной Рады.
Ранее назначение Лещенко поддержал профильный парламентский комитет.
Шмыгаль сообщил о восстановлении Минагрополитики
Отметим, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что отдельное Министерство аграрной политики создадут уже в начале 2021 года. Глава правительства заговорил о такой инициативе еще в мае. А президент Зеленский призвал создать ведомство еще до сентября 2020 года.
Что известно о Романе Лещенко: краткая биография:
- Лещенко 2 года, он – уроженец Черкасской области.
- По образованию юрист, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
- С 2007 года работал главным юридическим консультантом компании OSG Group.
- С 2013 года был ассистентом кафедры финансового права юридического факультета КНУ имени Шевченко.
- С 2019 года – Уполномоченный Президента по земельным вопросам.
- Лещенко – один из лоббистов принятия земельного закона.
- С июня 2020 занимал должность главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
- Женат, воспитывает двоих сыновей.
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