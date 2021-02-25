150 лет со дня рождения Леси Украинки: Зеленский почтил память писательницы
Президент Владимир Зеленский почтил память Леси Украинки. 25 февраля проходит 150 лет со дня рождения выдающейся украинской писательницы.
Источник:Офис Президента
Заметим, что в конце января глава государства подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки.
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Как Зеленский почтил память Леси Украинки:
- от имени главы государства к памятнику украинской писательницы в Киеве установили корзину цветов;
- цветочную композицию также установили на могиле Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве.
Зеленский почтил память Леси Украинки / Фото ОП
25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки / Фото ОП
Заметим, что в киевском музее Victoria Museum открылась выставка "Леся Українка – лицарівна Belle Epoque". Ее можно посетить до 9 марта.
Что известно о Лесе Украинке: коротко
Данные из "Википедии"
- Украинская писательница, переводчица, фольклористка, культурная деятельница. Одна из самых известных украинских женщин.
- Писала в разных жанрах, в частности – развила жанр драматической поэмы в украинской литературе.
- Активно вступала в процессы украинского национального возрождения на рубеже XIX – XX веков.
- Умерла 19 июля 1913 года в Сураме в возрасте 42 лет после продолжительной болезни. Похоронена на Байковом кладбище в Киеве.
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