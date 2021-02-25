Президент Владимир Зеленский почтил память Леси Украинки. 25 февраля проходит 150 лет со дня рождения выдающейся украинской писательницы.

Заметим, что в конце января глава государства подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки.

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Как Зеленский почтил память Леси Украинки:

от имени главы государства к памятнику украинской писательницы в Киеве установили корзину цветов;

цветочную композицию также установили на могиле Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве.

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Зеленский почтил память Леси Украинки / Фото ОП

25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки / Фото ОП

Заметим, что в киевском музее Victoria Museum открылась выставка "Леся Українка – лицарівна Belle Epoque". Ее можно посетить до 9 марта.

Что известно о Лесе Украинке: коротко

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