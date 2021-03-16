Легковушка въехала в грузовик под Одессой: погибли 17-летние девушки – фото
В Балте Одесской области местный житель на своем BMW врезался в припаркованный на обочине грузовик DAF. От удара пассажирки легковушки погибли на месте.
Источник:Полиция Одесской Области
Авария произошла на улице Уварова 16 марта, примерно в 4:00. Полицейские расследуют все обстоятельства.
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Подробности о жертвах и пострадавших
- За рулем BMW находился 31-летний местный житель.
- С ним в авто ехали две 17-летние девушки и 21-летний парень.
- К сожалению, девушки мгновенно погибли от полученных травм.
- Мужчин госпитализировали с черепно-мозговыми травмами и многочисленными переломами.
Смертельное ДТП в Балте / Фото Нацполиции
Полиция выясняет, был ли водитель трезвым
Сведения о ДТП полицейские уже внесли в Единый реестр. Они будут расследовать нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Правоохранители устанавливают причины смертельной аварии. В частности – они проверяют, не находился ли в момент совершения ДТП водитель легковушки в состоянии опьянения.
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