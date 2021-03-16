В Балте Одесской области местный житель на своем BMW врезался в припаркованный на обочине грузовик DAF. От удара пассажирки легковушки погибли на месте.

Авария произошла на улице Уварова 16 марта, примерно в 4:00. Полицейские расследуют все обстоятельства.

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Подробности о жертвах и пострадавших

За рулем BMW находился 31-летний местный житель.

С ним в авто ехали две 17-летние девушки и 21-летний парень.

К сожалению, девушки мгновенно погибли от полученных травм.

Мужчин госпитализировали с черепно-мозговыми травмами и многочисленными переломами.



Смертельное ДТП в Балте / Фото Нацполиции

Полиция выясняет, был ли водитель трезвым

Сведения о ДТП полицейские уже внесли в Единый реестр. Они будут расследовать нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Правоохранители устанавливают причины смертельной аварии. В частности – они проверяют, не находился ли в момент совершения ДТП водитель легковушки в состоянии опьянения.

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