Легендарный хэтчбек Renault 5 возродят в виде электрокара: захватывающие фото
Легендарный хэтчбек Renault 5, который выпускался с 1972 до 1985 года и стал любимцем французов, хотят возродить. Правда, уже в амплуа электромобиля.
Источник: "Авто24" на 24 канале
Где будут выпускать обновленный Renault 5
Концепт-кар своими очертаниями очень напоминает культовый хэтчбек из 70-х со срезанной задней частью и отвесным передком. Президент компании Жан-Доминик Сенар подчеркнул, что модель будут выпускать серийно на том же заводе, где когда-то выпускали ее легендарного предка.
Интересно Tesla придется отозвать 160 тысяч автомобилей: массовые случаи поломок электротранспорта
Сегодня на заводе в Дуэ производят модели Talisman, Scenic и Espace. К этому привлечены около 3 тысяч работников.
Когда ожидать новинку на рынке
Президент Renault также подчеркнул, что марка намерена выпускать 400 тысяч электромобилей в год, большинство из которых будут оснащать батареями с завода, который построят неподалеку на севере Франции. К 2025 году Renault надеется выпустить 14 новых моделей, половина из которых будут электрическими.
Новый электрокар Renault 5: смотрите официальные фото компании
Также в выпуске:
Компания David Brown Automotive показала новую версию своего купе Speedback GT. Ретро-спорткар на базе Jaguar XKR сохранил 5-литровый двигатель V8 мощностью 510 лошадиных сил. Багажник автомобиля оснащен дополнительным раскладным креслом для пикников.
Смотрите полный выпуск программы "Авто24":
Поделиться новостью