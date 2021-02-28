Легендарный хэтчбек Renault 5, который выпускался с 1972 до 1985 года и стал любимцем французов, хотят возродить. Правда, уже в амплуа электромобиля.

Источник: "Авто24" на 24 канале

Где будут выпускать обновленный Renault 5

Концепт-кар своими очертаниями очень напоминает культовый хэтчбек из 70-х со срезанной задней частью и отвесным передком. Президент компании Жан-Доминик Сенар подчеркнул, что модель будут выпускать серийно на том же заводе, где когда-то выпускали ее легендарного предка.

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Сегодня на заводе в Дуэ производят модели Talisman, Scenic и Espace. К этому привлечены около 3 тысяч работников.

Когда ожидать новинку на рынке

Президент Renault также подчеркнул, что марка намерена выпускать 400 тысяч электромобилей в год, большинство из которых будут оснащать батареями с завода, который построят неподалеку на севере Франции. К 2025 году Renault надеется выпустить 14 новых моделей, половина из которых будут электрическими.

Новый электрокар Renault 5: смотрите официальные фото компании

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