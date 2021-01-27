В Украине снова вернулись к обсуждению вопроса о легализации оружия. Так, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять закон об обороте оружия. Эксперты уверены, что стране давно необходимо урегулировать вопрос об обращении оружия, которого до сих пор нет в законодательстве.

Источник: 24 канал

Стоит сразу сказать, что, в принципе, огнестрельное оружие в Украине легальное, но только в том случае, если мы говорим об охотничьем оружии. Так, получить его не слишком легко, но, согласно законодательству, каждый гражданин, который достиг 18 лет, имеет право купить холодное, пневматическое и охолощенное (предназначенное для имитации выстрела) оружие, с 21 года можно купить охотничье гладкоствольное оружие, а с 25 лет – охотничье нарезное.

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Какая сейчас ситуация с оружием в Украине

Украинцы не могут купить короткоствольное нарезное оружие, то есть пистолеты, револьверы и т.д. Собственно, именно по этому поводу и возникает множество споров уже не первый год. Потому что именно короткоствольное нарезное оружие хорошо использовать для самозащиты, но те, кто выступает против такой инициативы, убеждены, что после того, как каждый сможет купить себе пистолет, в стране воцарится беззаконие.

По информации Министерства внутренних дел Украины, граждане Украины легально владеют огнестрельным оружием в общем количестве около 1,3 миллиона единиц. Но в стране до сих пор отсутствует государственный реестр владельцев оружия. Интересно и то, что в Украине до сих пор нет законодательства, которое бы урегулировало оборот гражданского оружия. Почти все виды оружия подлежат лицензированию, что регламентируется приказом Министерства внутренних дел, но более подробных норм в законах нет. Между тем обращение гражданского огнестрельного оружия законодательно урегулировано во всех Европейских странах и в большинстве стран постсоветского пространства, например, в Беларуси, Молдове, Литве и т.д. Украина остается единственным государством в Европе, в котором отсутствует законодательное регулирование оборота гражданского огнестрельного оружия.

Напомним, что оборот гражданского оружия и оборот огнестрельного оружия – это разные вещи. То есть, как мы уже говорили, оружие в целом в Украине легальное, но не в контексте самозащиты. Понятие гражданского оружия включает покупку, хранение и применение различных типов оружия для самозащиты.

Некоторые эксперты уверены, что именно из-за таких пробелов в законодательстве и невозможности использовать оружие для самозащиты, в Украине только увеличивается количество нелегального оружия.



В Украине до сих пор нет законодательства, которое бы урегулировало оборот гражданского оружия / Фото Pixabay

"За" и "против" легализации огнестрельного оружия

Александр Кудрявцев, адвокат, управляющий адвокатским бюро "Александра Кудрявцева", говорит, что оружие позволит украинцам чувствовать себя более защищенными. Опыт соседних постсоветских стран, в том числе Молдовы и Беларуси, свидетельствует, что после легализации оружия для населения преступность пошла на спад. Он считает, что с легализацией в Украине ситуация с преступностью не ухудшится.

Выдача разрешений должна быть строго регламентирована. Перед получением разрешения обязательным должно быть прохождение гражданами медицинского и психолого-психиатрического обследования, чтобы исключить как медицинские, так и психические противопоказания. И, конечно, выдаче разрешения должно предшествовать обучение обращению с оружием со сдачей экзамена. Грубо говоря, прежде, чем покупать оружие, нужно научиться из него стрелять, чтобы в случае его применения избежать случайных жертв,

– отметил Кудрявцев.

Он добавляет, что стоит наконец урегулировать вопрос оборота оружия, так как сейчас, единственным документом, который контролирует оборот оружия, является Приказ МВД №622 за 21.08.1998 года. Адвокат уверен, что после принятия законопроекта законопослушный гражданин окажется в равных условиях с вооруженным преступником. Потому что в Украине наблюдается разгул именно уличной преступности.

К плюсам относим и то, что возможно, с принятием этого закона государство пересмотрит доктрину необходимой обороны. А именно, исключит из Уголовного кодекса Украины ответственность за превышение границ необходимой обороны. Что касается минусов, то это низкая культура обращения с оружием среди населения. Может случиться так, что легализация оружия приведет к его произвольному применению, так как общий уровень озлобленности общества слишком высокий. Начнут с отстрела бродячих собак, а закончат соседями,

– предостерегает Кудрявцев.

Алексей Меше, адвокат, автор учебника "Огнестрельное оружие: современное состояние оборота оружия в Украине", в комментарии отметил, что такое положение вещей с легализацией оружия и его нормированием не дает полноты потенциала применения оружия, его классификации, защиты и безопасности людей. По его мнению, в случае принятия соответствующего законодательства, через некоторое время снизится часть преступлений, которые совершаются с применением оружия. Вместо этого, что касается некоторых преступлений, эффект будет другой, поскольку может возрасти количество преступлений другой категории из-за большой вероятности причинения смерти. Стоит добавить, что всегда будет процент преступлений с применением оружия, которые будут совершаться лицами с нестабильной психикой.

Люди имеют на руках оружие, часть такого оружия оформлена легально, а другая – нет. В основном нелегальное оружие имеют преступники. Им не нужно легальное оружие, упрощение процедур получения оружия и совершенствование и расширение практик пользования оружием. Не нужно по одной простой причине – преступники станут жертвами. Сознательные граждане, которые будут иметь дома оружие, потенциально теряют статус жертвы, поскольку при наличии оружия преступник понимает, что такой человек умеет им пользоваться,

– говорит Меше.

Он добавил, что при легализации оружия и его нормировании стоит учесть вопрос об органе, который будет осуществлять выдачу разрешений на оружие. МВД и Минобороны, включая их структурные подразделения, дискредитировали себя, поскольку за эти годы мы все слышим одинаковые вещи: коррупция, взрывы на складах, хищения, раздача оружия.

Адвокат считает, что стоит поручить новому государственному органу глобальный вопрос владельца оружия в стране. Такой орган должен вести учет оружия по всей стране, включая оружие МВД, военное и другое, выдавать разрешения, осуществлять надзор и контроль, осуществлять аккредитацию специализированных центров для тренировки и, самое главное, устанавливать критерии лиц, которые будут иметь право на оружие.



Использовать оружие для самообороны в Украине запрещено / Фото Pixabay

Какие законопроекты есть в Раде

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять закон об обороте оружия в Украине. Законопроект №4335 наработала рабочая группа, которая готовила его в течение года.

Также на комитете рассматривали альтернативный законопроект №4335-1, но его отклонили и рекомендовали принять №4335. Однако, по регламенту, в сессионный зал на голосование попадут оба законопроекта.

Законопроект №4335 предусматривает следующее:

Создание удостоверения владельца оружия. В нем указываются категории оружия, которым может обладать владелец удостоверения. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. В нем будут указаны сведения о владельце и серийный номер оружия.

В нем указываются категории оружия, которым может обладать владелец удостоверения. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. В нем будут указаны сведения о владельце и серийный номер оружия. Право на получение удостоверения будут иметь только дееспособные граждане , не имеющие медицинских противопоказаний; не имеющие судимости (кроме реабилитированных); не привлекавшиеся к административной ответственности в течение последнего года.

, не имеющие медицинских противопоказаний; не имеющие судимости (кроме реабилитированных); не привлекавшиеся к административной ответственности в течение последнего года. Обязательное страхование гражданской ответственности за ущерб, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

за ущерб, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия. Создание Единого государственного реестра гражданского оружия. Закон определяет запрещенные к гражданскому обращению огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию.

То есть, законопроект №4335 решает вопрос с оборотом оружия, но не проблему с самозащитой и свободным пользованием оружием.

В законопроекте №4335-1 предусмотрено следующее:

Урегулирование использования оружия и боеприпасов во всех сферах гражданского обращения , начиная с приобретения права на оружие, его покупки, использования, а также хозяйственной деятельности в этой сфере.

, начиная с приобретения права на оружие, его покупки, использования, а также хозяйственной деятельности в этой сфере. С учетом многочисленных коррупционных схем, которые толеруются МВД и Национальной полицией, настаивает на передаче реестра оружия в управление Минюста с определением других субъектов реестра (МВД и НП в частности) с ограниченными полномочиями по действиям с ним.

с определением других субъектов реестра (МВД и НП в частности) с ограниченными полномочиями по действиям с ним. Появление зон свободных от оружия в законодательном поле и определяет критерии и требования к их обустройству.

Сергей Крымец, соавтор альтернативного законопроекта № 4335-1, говорит, что вся работа Комитета над законом сводится фактически к простому узакониванию разрозненных действующих инструкций на уровне именно Закона Украины. Действующее же законодательство Украины не предусматривает права украинцев на приобретение в собственность короткоствольного огнестрельного оружия и использование его, как эффективного инструмента самозащиты. Таким образом решение вопроса собственной безопасности граждан вообще осталось без внимания комитета.

К основному законопроекту есть еще ряд значительных замечаний, но уже на основании изложенного можно утверждать, что в предложенном виде он неприемлем для общества. Он только цементирует коррупцию и не решает насущных вопросов безопасности. Стоит еще раз констатировать: его принятие – это поспешное решение. Комитет дал шаг вперед недоработанному законопроекту и создал опасный прецедент, когда гражданское общество было полностью устранено от согласования окончательного варианта проекта закона о гражданском оружии,

– говорит Крымец.

Он добавляет, что основной законопроект также вводит прямой запрет на ношение короткоствольного огнестрельного оружия в целях самозащиты. За нарушение правил ношения оружия законодатели предлагают усилить ответственность и установить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. А вот такое наказание в случае простого ношения собственного официально зарегистрированного оружия – то есть преступление по формальному признаку – становится большим или таким же, как наказание за разбой или изнасилование.