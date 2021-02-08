Украинцам годами врали, – Овдиенко сказал, почему власть до сих пор не разрешила оружие
Украина до сих пор остается единственной страной в Европе, где закона о легализации оружия еще нет. Однако это разрешение смогло бы улучшить криминогенную ситуацию в стране.
Источник:24 канал
Почему преступность уменьшится
Такое мнение в видеблоге "Мысли мои тихие" озвучил журналист 24 канала Артем Овдиенко. По его словам, украинцам десятилетиями промывали мозги о "правах на оружие", насаждали мифы и рассказывали сказки, мол, украинцы "не готовы" к оружию.
Полный текст блога Друг друга перестреляем: примитивные мифы о разрешении на оружие
Он рассказал, что среди основных причин, почему украинцы против легализации оружия, является повышение уровня преступности. Однако правда в том, что все как раз совсем наоборот.
"По опыту тех стран, где оружие изначально было под запретом, но потом его гражданам разрешили – преступность наоборот уменьшалась. У настоящих преступников и так всегда есть оружие. Разрешенно оно или запрещено – грабителю безразлично, он всегда знает, где его купить и у него есть на это деньги", – заявил журналист.
Украинцы смогут себя защитить
Овдиенко считает, если не только преступники, но и законопослушные граждане станут вооруженными, то "злоумышленник хорошо подумает прежде чем грабить или насиловать".
"Теперь украинцы тоже будут вооруженными и смогут себя защитить. Именно для этого этот закон и нужен, чтобы уравнять шансы. Сейчас в Украине именно преступники в выигрыше, когда у простых украинцев нет оружия для самозащиты", – добавил он.
Смотрите полный выпуск видеоблога "Мысли мои тихие" на 24 канале:
Легализация оружия в Украине: что известно
- Закон о легализации оружия Верховной Раде порекомендовал принять Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
- Он предполагает, что у человека будет удостоверение, где будут указаны соответствующие категории оружия, которые он может приобрести.
- Для каждой единицы оружия предусматриваться технический паспорт о владельце и серийный номер оружия.
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