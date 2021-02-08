Украина до сих пор остается единственной страной в Европе, где закона о легализации оружия еще нет. Однако это разрешение смогло бы улучшить криминогенную ситуацию в стране.

Почему преступность уменьшится

Такое мнение в видеблоге "Мысли мои тихие" озвучил журналист 24 канала Артем Овдиенко. По его словам, украинцам десятилетиями промывали мозги о "правах на оружие", насаждали мифы и рассказывали сказки, мол, украинцы "не готовы" к оружию.

Полный текст блога Друг друга перестреляем: примитивные мифы о разрешении на оружие

Он рассказал, что среди основных причин, почему украинцы против легализации оружия, является повышение уровня преступности. Однако правда в том, что все как раз совсем наоборот.

"По опыту тех стран, где оружие изначально было под запретом, но потом его гражданам разрешили – преступность наоборот уменьшалась. У настоящих преступников и так всегда есть оружие. Разрешенно оно или запрещено – грабителю безразлично, он всегда знает, где его купить и у него есть на это деньги", – заявил журналист.

Украинцы смогут себя защитить

Овдиенко считает, если не только преступники, но и законопослушные граждане станут вооруженными, то "злоумышленник хорошо подумает прежде чем грабить или насиловать".

"Теперь украинцы тоже будут вооруженными и смогут себя защитить. Именно для этого этот закон и нужен, чтобы уравнять шансы. Сейчас в Украине именно преступники в выигрыше, когда у простых украинцев нет оружия для самозащиты", – добавил он.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Мысли мои тихие" на 24 канале:

Легализация оружия в Украине: что известно