Глава Нацполиции Игорь Клименко убеждает, что перед тем, как легализовать оружие в Украине, следует навести порядок с тем, что находится "на руках". А что касается легализации марихуаны, то он отмечает, что к этому следует подходить жестко, ведь можно искалечить судьбы многих людей, прежде всего детей.

Насколько возможна легализация оружия в Украине: ответ Клименко

Как отметил глава Нацполиции, он не поддерживает легализацию в Украине оружия, прежде всего короткоствольного. Более того, иногда носит с собой табельный "Форт-17". Об этом Клименко заявил в комментарии "Українським новинам".

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"За 2020 год мы изъяли из незаконного оборота более 3 тысяч единиц огнестрельного оружия. Пока мы не наведем порядок с нелегальным оружием, в том числе и с гранатами, и со взрывчаткой, я считаю, что слишком рано нашим гражданам доверять огнестрельное оружие", – отметил главный полицейский Украины.

А как насчет легализации легких наркотиков, в частности марихуаны

Здесь Клименко подчеркнул, что полиция не может препятствовать процессу законотворчества. Правда, она участвует в обсуждении этого вопроса.

Основное, что легализация легких наркотиков в медицинских целях потребует государственного регулирования, государственного контроля. Если государство сможет в лице органов контроля, в том числе Национальной полиции, мониторить эти процессы, в частности, по выращиванию, производству и реализации, тогда мы можем говорить, что это не будет подрывать государство,

– подчеркнул он.

Но, по его словам, контролировать этот процесс очень сложно, поскольку должны быть жесткие требования относительно плантаций с коноплей или реализации готовой продукции через аптеки.

"Чтобы, в том числе и Национальная полиция могла соответственно реагировать и контролировать эти процессы. У нас дети начинают принимать легкие наркотики с 11 лет. 14 – 15 лет – это уже тяжелые наркотики. Поэтому к этому вопросу нужно подходить жестко", – пояснил Клименко.

Глава Национальной полиции добавил: Не следует упускать из поля зрения то, что такими шагами искалечить детей и молодое поколение.

"Это очень тонкая грань, и мы должны взвешенно подойти к решению этого вопроса", – констатировал он.

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Легализации оружия и марихуаны: главное