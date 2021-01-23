Легализация оружия и марихуаны в Украине: глава Нацполиции Клименко назвал подводные камни
Глава Нацполиции Игорь Клименко убеждает, что перед тем, как легализовать оружие в Украине, следует навести порядок с тем, что находится "на руках". А что касается легализации марихуаны, то он отмечает, что к этому следует подходить жестко, ведь можно искалечить судьбы многих людей, прежде всего детей.
Насколько возможна легализация оружия в Украине: ответ Клименко
Как отметил глава Нацполиции, он не поддерживает легализацию в Украине оружия, прежде всего короткоствольного. Более того, иногда носит с собой табельный "Форт-17". Об этом Клименко заявил в комментарии "Українським новинам".
К теме Легализация огнестрельного оружия в Украине: каковы особенности альтернативного законопроекта
"За 2020 год мы изъяли из незаконного оборота более 3 тысяч единиц огнестрельного оружия. Пока мы не наведем порядок с нелегальным оружием, в том числе и с гранатами, и со взрывчаткой, я считаю, что слишком рано нашим гражданам доверять огнестрельное оружие", – отметил главный полицейский Украины.
А как насчет легализации легких наркотиков, в частности марихуаны
Здесь Клименко подчеркнул, что полиция не может препятствовать процессу законотворчества. Правда, она участвует в обсуждении этого вопроса.
Основное, что легализация легких наркотиков в медицинских целях потребует государственного регулирования, государственного контроля. Если государство сможет в лице органов контроля, в том числе Национальной полиции, мониторить эти процессы, в частности, по выращиванию, производству и реализации, тогда мы можем говорить, что это не будет подрывать государство,
– подчеркнул он.
Но, по его словам, контролировать этот процесс очень сложно, поскольку должны быть жесткие требования относительно плантаций с коноплей или реализации готовой продукции через аптеки.
"Чтобы, в том числе и Национальная полиция могла соответственно реагировать и контролировать эти процессы. У нас дети начинают принимать легкие наркотики с 11 лет. 14 – 15 лет – это уже тяжелые наркотики. Поэтому к этому вопросу нужно подходить жестко", – пояснил Клименко.
Глава Национальной полиции добавил: Не следует упускать из поля зрения то, что такими шагами искалечить детей и молодое поколение.
"Это очень тонкая грань, и мы должны взвешенно подойти к решению этого вопроса", – констатировал он.
Обратите внимание Как будут контролировать производителей медицинского каннабиса: в парламенте готовят законопроект
Легализации оружия и марихуаны: главное
- В Украине уже давно обсуждают легализацию оружия. Защитники инициативы убеждают, что это поможет спасти не одну жизнь и в целом украинцы станут защищеннее. А противники отмечают большое количество нелегального оружия. Больше читайте здесь.
- Что касается марихуаны, то такой вопрос возник в последние годы. В частности, вопрос легализации медицинского каннабиса президент Зеленский внес во всеукраинский опрос, который провели одновременно с местными выборами осенью 2020 года. За легализацию проголосовали почти 65% опрошенных. Подробнее о медицинском каннабисе – по этой ссылке.
Поделиться новостью