Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3010 о частной детективной деятельности. В Украине работают более 2 тысяч частных детективов и детективных агентств.

За соответствующие решения 17 февраля проголосовали 334 народных депутата. Законопроект состоит из 22 статей, объединенных в 5 разделов.

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Что регламентируют эти статьи

Статьи кроме общих, заключительных и переходных положений, определяют и регламентируют:

сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг и субъектов их осуществления (предоставления);

квалификационные требования к частным детективам;

основные права и обязанности частных детективов и агентств, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг;

обязанности частного детектива и агенст по учету предоставленных детективных услуг, хранению конфиденциальной информации, защите персональных данных, полученных в процессе предоставления детективных услуг;

организацию государственного и общественного контроля за частной детективной деятельностью.

Какова цель законопроекта

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности, что обеспечит гражданам защиту своих законных прав и интересов.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко во время представления законопроекта в Раде заявил, что в Украине сегодня частная детективная деятельность до сих пор не признана.

Принятие этого закона позволит легализовать детективную деятельность, которая фактически осуществляется, признана обществом и имеет спрос; установить формы и способы контроля за ее внедрением, и значительно увеличить возможности граждан,

– сказал он.

Кто может стать частным детективом

В Украине частным детективом может стать физическое лицо, имеющее:

Гражданство Украины;

полное высшее юридическое образование или высшее образование по специальности "правоохранительная деятельность";

владеет государственным языком;

стаж работы в области права или правоохранительной деятельности 3 года;

прошло соответствующее обучение и получило свидетельство и тому подобное.

Обратите внимание! В 2018 году Верховная Рада пыталась разрешить деятельность частных детективов в Украине. Однако народные депутаты тогда не проголосовали за законопроект.