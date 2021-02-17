Легализация частных детективов в Украине: Рада поддержала законопроект
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3010 о частной детективной деятельности. В Украине работают более 2 тысяч частных детективов и детективных агентств.
Источник:Верховная Рада
За соответствующие решения 17 февраля проголосовали 334 народных депутата. Законопроект состоит из 22 статей, объединенных в 5 разделов.
Читайте также Наказание для беглых преступников: Рада приняла за основу законопроект
Что регламентируют эти статьи
Статьи кроме общих, заключительных и переходных положений, определяют и регламентируют:
- сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг и субъектов их осуществления (предоставления);
- квалификационные требования к частным детективам;
- основные права и обязанности частных детективов и агентств, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг;
- обязанности частного детектива и агенст по учету предоставленных детективных услуг, хранению конфиденциальной информации, защите персональных данных, полученных в процессе предоставления детективных услуг;
- организацию государственного и общественного контроля за частной детективной деятельностью.
Какова цель законопроекта
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности, что обеспечит гражданам защиту своих законных прав и интересов.
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко во время представления законопроекта в Раде заявил, что в Украине сегодня частная детективная деятельность до сих пор не признана.
Принятие этого закона позволит легализовать детективную деятельность, которая фактически осуществляется, признана обществом и имеет спрос; установить формы и способы контроля за ее внедрением, и значительно увеличить возможности граждан,
– сказал он.
Кто может стать частным детективом
В Украине частным детективом может стать физическое лицо, имеющее:
- Гражданство Украины;
- полное высшее юридическое образование или высшее образование по специальности "правоохранительная деятельность";
- владеет государственным языком;
- стаж работы в области права или правоохранительной деятельности 3 года;
- прошло соответствующее обучение и получило свидетельство и тому подобное.
Поделиться новостью