В среду, 13 января, украинские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В ряде областей Украины прогнозируют метели.

Снег укроет землю на 5 – 15 сантиметров. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В каких областях будет наихудшая ситуация

в Сумской области;

в Полтавской области;

в Днепропетровской области;

в Херсонской области;

в Запорожской области.

Дороги укроет гололедица. Спасатели просят водителей быть максимально осторожными и соблюдать все правила безопасности.

Кроме того, синоптики предупредили украинцев о леде на водоемах Украины. Самая сложная ситуация будет на Левобережье Украины.

Какие украинские водоемы замерзнут

Киевское водохранилище;

Каневское водохранилище;

Кременчугское водохранилище.

Советы пешеходам во время гололедицы / Инфографика 24 канала