Лед и метели: спасатели предупредили украинцев об опасности
В среду, 13 января, украинские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В ряде областей Украины прогнозируют метели.
Снег укроет землю на 5 – 15 сантиметров. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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В каких областях будет наихудшая ситуация
- в Сумской области;
- в Полтавской области;
- в Днепропетровской области;
- в Херсонской области;
- в Запорожской области.
Дороги укроет гололедица. Спасатели просят водителей быть максимально осторожными и соблюдать все правила безопасности.
Кроме того, синоптики предупредили украинцев о леде на водоемах Украины. Самая сложная ситуация будет на Левобережье Украины.
Какие украинские водоемы замерзнут
- Киевское водохранилище;
- Каневское водохранилище;
- Кременчугское водохранилище.
Советы пешеходам во время гололедицы / Инфографика 24 канала
Советы водителям во время гололедицы / Инфографика 24 канала
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