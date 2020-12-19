Обессиленный лебедь упал на прилавок с мандаринами: ему помогают волонтеры
На одном из рынков Мелитополя, в Запорожье произошел необычный инцидент – из-за нехватки сил лебедь упал на прилавок с мандаринками. Его пытаются вылечить днепровские волонтеры.
Зоозащитники рассказали, что у лебедя открытых травм нет. Об этом сообщили на странице организации "Пегас".
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Лапки и крылья не повреждены, однако животное пока покачивается и не может держать равновесие.
Лебедя после падения сразу отправили в областной центр для оказания медицинской помощи. Зверушку уже успели назвать мандаринкой.
Волонтеры отметили, что животному несколько дней будут давать необходимые витамины, чтобы вывести паразитов. ПЗатем перевезут лебедя в приют, где тот будет находиться до весны.
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