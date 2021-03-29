Правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен помощи во время карантина. Однако теперь к процессу хотят привлечь местные власти. Правда, обязательным это не будет.

Помощь будет аналогичной как та, которую реализовывали в декабре 2020 года. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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Как взаимодействовать с местными властями

Лазебная отметила, что центральная власть возьмет на себя большую ответственность за ситуацию. Поэтому 8 тысяч помощи выплатят из государственного бюджета.

Мы будем предоставлять по 8 тысяч из государственного бюджета, а местные власти могут дополнять эту помощь суммой, которую они будут определять самостоятельно...Это не обязанность

– подчеркнула министр.

Чиновница добавила, что местные власти при желании сможет дополнить программу своими ресурсами.

Ранее в видеообращении президент Владимир Зеленский говорил, что местные власти могут выделить определенные деньги, а госбюджет удвоит эту сумму. Однако Лазебная отметила, что на совещании эту схему модифицировали.

Помощь во время карантина: что известно