Обязательно ли местным властям приобщаться к выплатам бизнеса на карантине: объяснение Лазебной
Правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен помощи во время карантина. Однако теперь к процессу хотят привлечь местные власти. Правда, обязательным это не будет.
Источник:"РБК-Украина"
Помощь будет аналогичной как та, которую реализовывали в декабре 2020 года. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
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Как взаимодействовать с местными властями
Лазебная отметила, что центральная власть возьмет на себя большую ответственность за ситуацию. Поэтому 8 тысяч помощи выплатят из государственного бюджета.
Мы будем предоставлять по 8 тысяч из государственного бюджета, а местные власти могут дополнять эту помощь суммой, которую они будут определять самостоятельно...Это не обязанность
– подчеркнула министр.
Чиновница добавила, что местные власти при желании сможет дополнить программу своими ресурсами.
Ранее в видеообращении президент Владимир Зеленский говорил, что местные власти могут выделить определенные деньги, а госбюджет удвоит эту сумму. Однако Лазебная отметила, что на совещании эту схему модифицировали.
Помощь во время карантина: что известно
- Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что предпринимателям снова хотят выплатить по 8 тысяч гривен в связи с карантином.
- Зеленский 24 марта внес в Раду законопроект о финансовой помощи. Его обозначили как неотложный. Однако речь идет о выплатах для тех, кто находится в красной зоне.
- Во время зимнего локдауна ФЛП уже получали по 8 тысяч.
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