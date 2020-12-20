Человек на пенсии становится бедным: Лазебная о необходимости второго уровня пенсионной реформы
Второй уровень пенсионной системы, накопительный, очень необходим для Украины. Благодаря ему произойдет детенизация заработков.
За 20 – 25 лет с начала работы можно будет накопить себе на пенсию. Об этом отметила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Накопительная система
По ее словам, параллельно солидарной системе должна быть обязательная накопительная система, добровольная.
Есть у нас 66 негосударственных фондов, кто хочет, может туда вкладывать деньги, и люди это делают,
– отметила Лазебная.
Что такое второй уровень
Второй уровень пенсионной реформы – это когда каждый работник и его работодатель кладут на личный счет человека какие-то взносы. Это стимулирует людей больше показывать свои заработные платы.
Как отметила министр, чем больше на счету будет денег, тем больше будет доходность. Накопленные деньги превращаются в ресурс, который уходит в финансовые инструменты.
Накопить на пенсию за 20 лет
Есть подсчеты, что за 20 – 25 лет с начала работы можно накопить себе на пенсию. "Тогда коэффициент замещения может быть 60%. Сегодня у нас 29%, он будет падать. То есть человек, уходя на пенсию, становится бедным", сказала Лазебная.
Также она добавила, что второй уровень нужен, ведь это собственность человека, которым он будет управлять и которую будет контролировать.
Второй уровень пенсионной реформы: кратко
- Из-за сокращения количества трудоспособного населения в Украине уже через 5 лет взносов людей, которые работают, не будет хватать для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров.
- Из-заз этого Министерство социальной политики обсуждает введение второго уровня пенсионной системы с накопительной системой и посильными взносами.
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