Второй уровень пенсионной системы, накопительный, очень необходим для Украины. Благодаря ему произойдет детенизация заработков.

За 20 – 25 лет с начала работы можно будет накопить себе на пенсию. Об этом отметила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Накопительная система

По ее словам, параллельно солидарной системе должна быть обязательная накопительная система, добровольная.

Есть у нас 66 негосударственных фондов, кто хочет, может туда вкладывать деньги, и люди это делают,

– отметила Лазебная.

Что такое второй уровень

Второй уровень пенсионной реформы – это когда каждый работник и его работодатель кладут на личный счет человека какие-то взносы. Это стимулирует людей больше показывать свои заработные платы.

Как отметила министр, чем больше на счету будет денег, тем больше будет доходность. Накопленные деньги превращаются в ресурс, который уходит в финансовые инструменты.

Накопить на пенсию за 20 лет

Есть подсчеты, что за 20 – 25 лет с начала работы можно накопить себе на пенсию. "Тогда коэффициент замещения может быть 60%. Сегодня у нас 29%, он будет падать. То есть человек, уходя на пенсию, становится бедным", сказала Лазебная.

Отметим! Дефицит Пенсионного фонда по итогам 11 месяцев 2020 года уже достиг 18,4 миллиарда гривен. За месяц он вырос на 6,36%.

Также она добавила, что второй уровень нужен, ведь это собственность человека, которым он будет управлять и которую будет контролировать.

Второй уровень пенсионной реформы: кратко

Из-за сокращения количества трудоспособного населения в Украине уже через 5 лет взносов людей, которые работают, не будет хватать для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров.

Из-заз этого Министерство социальной политики обсуждает введение второго уровня пенсионной системы с накопительной системой и посильными взносами.

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