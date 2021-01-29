Власть должна извиниться за то, что такое возможно, – Лазебная о пожаре в доме престарелых
После смертельного пожара в доме престарелых в Харькове начали масштабную проверку подобных частных заведений в Украине. По словам министра соцполитики Марины Лазебной, таких уже обнаружили в Украине 334, хотя в официальном реестре – всего 42.
Источник: 24 канал
Об этом Лазебная рассказала во время выступления в Верховной Раде 29 января.
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Кроме соболезнований родным погибших, мы, законодательная и исполнительная власти, центральная и местная, должны извиниться за то, что до сих пор такое возможно. За то, что этот дом отсутствовал на карте города, не имел документов на ввод в эксплуатацию,
– отметила Лазебная.
О доме престарелых, который сгорел, местная власть знала
О доме престарелых в Харькове, заметила представительница правительства, власть знала, ведь там раньше умирали люди. Однако ничего сделано не было и единственную информацию об учреждении можно было почерпнуть из рекламы.
После трагедии власть начала проверку поставщиков соцуслуг во всех регионах Украины. Сейчас информацию предоставили из 20 областей и Киева: обнаружили 334 негосударственных учреждения, где находятся 1 030 человек.
Какой механизм предлагают в Минсоцполитики:
- Стандартизировать гарантированный объем и качество соцуслуг.
- Разработать подходы для сочетания социальных и медицинских услуг в одном учреждении.
- Вывести из тени негосударственные учреждения и наладить с ними взаимодействие.
- Обеспечить регулирование рынка, чтобы была возможность отстранить недобросовестных поставщиков услуг.
Коротко о пожаре в доме престарелых в Харькове:
- Учреждение для пожилых людей вспыхнуло 21 января.
- Жертвами пожара стали 16 человек.
- Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с электрообогревателями.
- Учреждение работало незаконно – без необходимых разрешений.
- Четырех человек взяли под стражу из-за трагедии: владельца, арендатора и его жену, а также администратора.
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