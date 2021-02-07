Скандал в украино-боснийских отношениях набирает обороты. Один из лидеров Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил российскому министру Сергею Лаврову икону, вывезенную неизвестно кем из оккупированного соотечественниками Лаврова украинского Луганска.

Джерело: "Большой мир" на 24 канале

У Лаврова хватило ума краденое втихаря вернуть, а вот Додик встал в позу и требует у Украины каких-то особых доказательств прав на икону. Эта часть скандала, которая хорошо известна нам. Но есть и другая, всколыхнувшая боснийцев.

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Кто такой Милорад Додик

Дело в том, что Додику "вовсе не по погонам" встречаться с иностранными министрами, даже такими как Лавров. Потому что сам по себе Милорад Додик, согласно боснийской конституции, вообще ничего не значит. Он – лишь один из трех равноправных лидеров страны.



Милорад Додик / Фото info-balkan

Федерализация Боснии и Герцеговины

Но федерализация Боснии и Герцеговины проведенной примерно по тому же сценарию, который придумали для Украины российские оккупанты и их сообщники. Она позволяет Додику и другим таким, как он, плевать на мнение остальных.

Как же так вышло? В начале 1990-х годов единая прежде Югославия начала распадаться на отдельные национальные государства. Распад этот сопровождался войнами, расправами, сотнями тысяч беженцев и даже иностранной интервенцией.

Тяжелей всего из состава Югославии выходила именно Босния и Герцеговина. Дело в том, что в этой тогда еще югославской республике каждая из трех крупнейших национальных общин имела свои взгляды на будущее страны и свои планы на ее территорию.

В результате в Боснии началась настоящая война всех против всех:

местные сербы воевали за присоединение к большой Сербии;

хорваты – за включение части территории страны к Хорватии;

мусульмане-боснийцы – за независимость своего государства.

Псевдогосударственные образования в Боснии

В Боснии были свои Гиви и Моторола – поддерживаемые и снабжаемые Сербией полевые командиры Воислав Шешель и Ратко Младич, признанные позже военными преступниками.

Были свои "ЛНР" и "ДНР" – псевдогосударственные образования, полностью зависимые от оккупантов, додавить которые полностью боснийцы так и не смогли.

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Мирное соглашение

Измотанные многолетней войной, в которой погибло не меньше 100 тысяч человек, в середине 1990-х боснийские мусульмане согласились на заключение мирного соглашения, остановившего бойню, но при этом не воссоединившего разделенную этническими противоречиями страну.

Внимание. Согласно условиям мира, в Боснии и Герцеговине власть доставалась не одному президенту, а сразу 3, из которых формируется президиум. Там заседают один представитель от боснийцев, один – сербов, еще один – хорватов.

Формально все они имеют равные права, правда у серба есть в Боснии особая территория – тамошняя бывшая, уже легализованная "народная республика", которая называется Республика Сербская, и на которую властные полномочия двух других представителей президиума не распространяются.

Как это связано с Украиной

Это то, что Кремль и его подельники хотят видеть в Украине: представитель, как они это называют, "народа Донбасса" может влиять на решения о судьбе целой страны. Тогда как на Донбассе ему никто не указ и он может творить все, что хочет.

Вот тот, кто творит, что хочет – это и есть Милорад Додик с краденой неизвестно кем иконой. Согласно и букве, и духу закона Боснии и Герцеговины, он не имел права не только дарить Лаврову непонятно как попавшую к нему ценность, но и даже встречаться с ним.

Официально такого рода визиты согласовываются со всеми тремя членами президиума и все они должны принимать участие в подобных встречах. Додик на эти условности наплевал, чем в очередной раз лишь подчеркнул кошмарную разобщенность главного коллективного органа власти.

А чего ему бояться? За ним – соседняя Сербия, а за Сербией – вон, Москва. Чем агрессивнее ведет себя Москва на международной арене, тем самоувереннее чувствует себя Додик. Его коллеги по президиуму будут злиться и требовать соблюдения всех формальностей – ну да и что с того, реальных же рычагов влияния на Додика в Боснии, благодаря федерализации, нет.



Подареная икона / Коллаж 24 канала

Итак, вот вам короткий рецепт федерализации по-боснийски, от которой Украина умудрилась отпетлять, несмотря на все усилия Кремля:

распределение президентских полномочий между людьми, крайне редко способными хоть о чем-то договориться; существование территорий, вообще не подчиняющихся центральному правительству; Неослабевающее культурное и политическое влияние соседнего государства на внутренние процессы.

Верховный представитель

Предполагая, что трёхглавый президиум будет работать из рук вон плохо, иностранные посредники на мирных переговорах настояли на создании особого поста – поста Верховного представителя по Боснии и Герцеговине. Занимающий этот пост человек имеет полномочия часто более весомые, чем у президиума.

Даже нынешние герб и флаг Боснии были придуманы и утверждены не президиумом, который так и не смог прийти к согласию по вопросу о национальной символике, а верховным представителем-испанцем.



Герб и флаг Боснии / Фото

Верховным представителем всегда назначают иностранца, так как предполагается, что гражданин другой страны не будет как-то особо выделять какую-то из боснийских общин.

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Мы вполне можем представить, гражданина какой страны поставили бы присматривать за украинским президиумом, поддайся наша власть на уговоры о необходимости федерализации.