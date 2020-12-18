Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что открыт к диалогу с Дмитрием Кулебой для обсуждения минских договоренностей. Впрочем, он, мол, не видит такого желания от украинского министра.

Что заявил Лавров

Перерыв в контактах с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Лавров объяснил отсутствием желания со стороны Украины. Об этом сообщили на сайте российского министерства.

Актуально МИД России не идет на контакт, – Кулеба

Если у моего украинского коллеги возникнет желание серьезно обсудить конкретные вопросы наших двусторонних отношений с Украиной, то мы всегда открыты к такому диалогу. К сожалению, пока такого желания мы не видим,

– заявил российский министр.

Он добавил, что с Кулебой общался через видеосвязь 30 апреля 2020 года на встрече глав внешнеполитических ведомств стран нормандского формата.

"В начале сентября Кулеба действительно запрашивал телефонный разговор со мной, когда я был с визитом в Сирии. Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения на Донбассе. Насколько известно, через несколько дней этот вопрос рассматривали в Контактной группе", – подчеркнул Лавров.

По его словам, Киеву следует выходить на прямую связь с Донбассом (пророссийскими боевиками – 24 канал), как это, мол, предусмотрено минскими договоренностями: "А не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа".

Обратите внимание! Накануне министр Кулеба сказал, что российский МИД абсолютно не хочет идти на контакт с украинским ведомством. Он добавил, что Лавров отказывается общаться в любом формате. По словам Кулебы, министры иностранных должны оставаться каналом коммуникации между государствами.