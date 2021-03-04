Лавины и поднятие уровня воды в реках: спасатели предупреждают об опасности
В четверг, 4 марта, спасатели предупредили украинцев о ІІІ уровне снеголавинной опасности. В эпицентре окажется высокогорье Карпат на Ивано-Франковщине. Кроме того, из-за оттепели в реках страны может подняться уровень воды.
Источник:ГСЧС
Специалисты прогнозируют, что на левых притоках Днестра уровень воды поднимется на 0,1 – 0,5 метра. В бассейнах Западного Буга и Припяти – на 0,1 – 0,7 метра.
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Поймы может затопить в таких областях:
- Львовской;
- Волынской;
- Ровненской;
- Житомирской.
Кроме того, в этих регионах от поднятия уровня воды в реках могут пострадать целые хозяйства.
- Во Львовской области может подтопить хозяйства в городе Червонограде.
- В Волынской области – населенные пункты в Старовыжевском, Ратновском и Маневичском районах.
- В Житомирской области – населенные пункты Емильчинского района.
- В Ровненской области – населенные пункты Рокитновского района.
Что говорят синоптики
- 4 марта погода в Украине будет по-настоящему весенней.
- Температура воздуха прогреется до +14 градусов.
- Осадков не прогнозируют.
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