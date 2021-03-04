В четверг, 4 марта, спасатели предупредили украинцев о ІІІ уровне снеголавинной опасности. В эпицентре окажется высокогорье Карпат на Ивано-Франковщине. Кроме того, из-за оттепели в реках страны может подняться уровень воды.

Специалисты прогнозируют, что на левых притоках Днестра уровень воды поднимется на 0,1 – 0,5 метра. В бассейнах Западного Буга и Припяти – на 0,1 – 0,7 метра.

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Поймы может затопить в таких областях:

Львовской;

Волынской;

Ровненской;

Житомирской.

Кроме того, в этих регионах от поднятия уровня воды в реках могут пострадать целые хозяйства.

Во Львовской области может подтопить хозяйства в городе Червонограде.

В Волынской области – населенные пункты в Старовыжевском, Ратновском и Маневичском районах.

В Житомирской области – населенные пункты Емильчинского района.

В Ровненской области – населенные пункты Рокитновского района.

Что говорят синоптики