Лас-Вегас – один из самых известных городов Соединенных Штатов Америки, в котором функционирует огромное количество казино и других игровых заведений. Уже более полвека в этом городе ежегодно оставляют свои деньги миллионы азартных лиц, а прибыль владельцев достигает сотен миллионов долларов США.

Этот город знаменит на весь мир, как всемирный центр развлечений и азартных игр. Подробнее о его развитии – читайте далее.

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Территория штата Невада, в котором расположен один из самых известных сегодня городов США, еще до середины XIX века принадлежала Мексике. Однако после американо-мексиканской войны в 1846 – 1848 годах ситуация изменилась.

Пустынную территорию, на которой в то время хозяевами было племя индейцев Паюте, аннексировали. Среди малопригодной для обитания земли был небольшой оазис под названием Лас-Вегас, что с испанского означает "луга". Именно там в 1950-х годах американцы построили форт Бейкер, который был назначен местом для отдыха:

путешественников;

торговцев;

мормонских миссионеров.

Последние имели целью обратить индейцев в свою веру. Однако это оказалось не так уж легко. Индейцы со временем вытеснили временных гостей со своей территории, но это лишь ненадолго отсрочило приход цивилизации на их земли.

Мормоны не сдавались – к началу ХХ века основали в этой местности небольшую общину. Они построили несколько ранчо, на которых оборудовали системы орошения и начали развивать фермерское дело.



Развитие Лас-Вегаса / Фото subscribe

Первая железнодорожная станция

Однако Лас-Вегас, каким мы его знаем сегодня, начал расти лишь в 1905 году. Именно тогда компания "Железная дорога Лос-Анджелес – Солт-Лейк-Сити" приобрела на аукционе значительную часть земельного участка недалеко от оазиса.

Хорошее водоснабжение благодаря реке Колорадо, которая протекала неподалеку, сделало это место идеальным для строительства железнодорожной станции. Через Неваду планировали проложить железнодорожное сообщение между Альбукерке и Лос-Анджелесом.

В конце того же года возведение станции было завершено и через Лас-Вегас прошел первый поезд. Поселение вокруг станции начало быстро разрастаться, в 1911 году официально получило статус города.

Игорные залы и бары

Они появились на улицах города сразу после открытия железнодорожной станции, в 1905 году, который сегодня считается исторической датой основания Лас-Вегаса.

Однако местные власти поспешили запретить азартные игры, поэтому уже через 4 года этот бизнес продолжил развиваться подпольно. Интерес к нему неуклонно возрастал, поэтому в итоге власти сделали выбор в пользу заинтересованных и штата. В 1931 году запрет сняли, а владельцы казино обязались уплачивать в казну налог, который отличался суммой в зависимости от количества столов, игровых автоматов и разновидностей карточных игр.

В том же году в Лас-Вегасе открылся первый легальный ночной клуб Northern и казино Las Vegas Club. В связи с развитием бизнеса, население в городе выросло в пять раз и насчитывало 25 тысяч человек, в то же время Лас-Вегас стал еще популярнее среди туристов.

Озеро Мид

Еще одной туристической локацией этой местности стало водохранилище, озеро Мид. Оно образовалось вследствие строительства плотины, которую впоследствии назвали в честь президента США Герберта Гувера.



Герберт Гувер / Фото patch.com

Именно он в 1931 году отдал приказ соорудить на нижнем течении реки Колорадо, в Черном каньоне, плотину и гидроэлектростанцию. Сейчас это крупнейшее водохранилище Соединенных Штатов Америки.

Мафия в Лас-Вегасе

К 1942 году население города выросло до 32 тысяч. В то же время увеличивалось и количество казино, баров и гостиниц. Игорный бизнес, заполонивший Лас-Вегас, привлек внимание мафии.

В основном, члены различных преступных организаций и были владельцами игровых залов.

Индустрия развлечений и такой бизнес стали основным источником дохода города и остаются таковыми и по сей день. В 1940-х годах активно началась застройка пригорода Лас-Вегаса. Здесь начали открывать десятки отелей-казино, и со временем такие заведения полностью заполонили почти 7 километров одного бульвара. Сегодня этот участок известен под названием Лас-Вегас-Стрип.



Лас-Вегас-Стрип / Фото ourbitcoinnews

Испытания ядерного оружия

В 1950-х годах Лас-Вегас порадовал гостей еще одним необычным развлечением. Всего в 100 километрах от города проводились атмосферные испытания ядерного оружия. За тем, как образуются ядерные грибы, можно было наблюдать прямо из окон собственного номера в гостинице города.

Также в это время в американском центре развлечений начали гастролировать:

Элвис Пресли;

Фрэнк Синатра;

Бинг Кросби и другие знаменитости.

Все это привлекало все больше туристов, которые ехали теперь сюда не только ради удовлетворения своего азарта.

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Что интересного в Лас-Вегасе сейчас

Население города неустанно росло и в начале нового тысячелетия. Лас-Вегас с 478 тысячами жителей стал крупнейшим городом в мире среди основанных в ХХ веке.

Кроме бесчисленных казино с постоянными шоу и концертами, город богат и другими развлечениями на любой вкус. Там можно увидеть копии:

Эйфелевой башни;

египетских пирамид;

Сфинкса;

Бруклинского моста.

Именно в таких образах предстают популярные тематические казино. Среди достопримечательностей известной является башня "Стратосфера".



Башня "Стратосфера" / Фото vacationrentalsvail

Смотровая площадка на башне, которая расположена на высоте 356 метров, позволяет осмотреть весь город.

Также популярной аттракцией для туристов являются танцующие фонтаны Белладжио.



Танцующие фонтаны Белладжио / Фото pinterest

Во время шоу струи воды в фонтанах в такт музыке поднимаются до 150 метров.

Кроме этого, во многих отелях работают выставки живописи, музеи вина или раритетных авто. Часто здесь проводят разнообразные конкурсы красоты и даже церемонии премии "порно-Оскар".

Еще одной важной частью туристической индустрии является организация и проведение свадеб на любой вкус молодоженов.



В Лас-Вегасе организовывают различные свадьбы / Фото wed-expert

Туристические компании города также организовывают поездки за пределами Лас-Вегаса. Самые популярные из них, например, водные экскурсии на озере Мид, путешествия к плотине Гувера, Большому Каньону и Долине Смерти.

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Однако именно игорный бизнес остается на сегодня самым прибыльным для города. Всего в Лас-Вегасе насчитывается несколько тысяч игровых залов, более 80 казино и десятки отелей.