Почему Украина до сих пор не получила вакцину, что не так с тарифной реформой и почему на Дубинского наложили санкции – в программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапой и Денисом Казанским говорили врач Федор Лапий, экономист Виктория Войцицкая и юрист Дарья Каленюк.

Инфекционист Федор Лапий рассказал, что сейчас основные претензии относительно того, почему Украина до сих пор не получила вакцину, именно к главе министерства здравоохранения Максиму Степанову. Ведь он – представитель правительства. Подробнее – на 24 канале.

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Почему Украина не получила до сих пор вакцину

Федор Лапий: в Украине нет традиции, практики и законодательства. Правительства Великобритании, Германии, Бельгии покупают вакцину дешевле, ведь они инвестировали миллионы фунтов стерлингов и евро в разработку вакцины против COVID-19. И сейчас как инвесторы они имеют право на первоочередность и низкую цену.

В марте приняли изменения в законодательство Украины относительно упрощенной процедуры регистрации препаратов для лечения. Если бы они тогда не забыли о профилактике коронавируса, то уже выиграли бы время.

Эти изменения относительно препаратов, которые используют для профилактики и предупреждения коронавируса, приняли в начале декабря 2020 года.

Больше о том, на что надо обращать внимание перед вакцинацией в Украине и почему до сих пор нет препарата – читайте здесь.

О тарифной реформе

Виктория Войцицкая: В Украине как с рынком газа, так и с рынком электроэнергии мы наблюдаем так называемые бутафорские реформы. Назвав рынок – рынком, он не становится от того действительно таковым.

Экономист объяснила, как некоторые представители газовых контор шантажируют своих потребителей и что не так с тарифной реформой.

У нас состоялся так называемый анбандлинг облгазов, где было выделено только на бумаге отдельную компанию, которая поставляет газ. А также – отдельную компанию, которая в соответствии обслуживает трубу и занимается поставкой газа. У нас это было сделано только на бумаге.

О Дубинском и санкциях

Дарья Каленюк: Министерство финансов США ввело санкции против украинского нардепа Александра Дубинского. На это были свои причины. В частности то, что он якобы продвигал дезинформацию относительно Джозефа Байдена, а также пытается разрушить сотрудничество Украины с международными партнерами.

Об основных основаниях наложения США санкций на Александра Дубинского – по ссылке.

Дубинский активно помогал Андрею Деркачу продвигать дезинформацию и нарратив против тогда еще одного из кандидатов в президенты США Джо Байдена.