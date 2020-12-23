В компании Lamborghini решили заменить экстремальное полноприводное купе Huracan Performante. Авто в новом исполнении будет иметь исключительно задний привод и называться Huracan STO.

Однако бензиновый "атмосферник" V10 5.2 тянет чуть хуже, чем у Performante. Подробнее – в программе "Авто24" на 24 канале.

Читайте также Renault назвала цену на электромобиль Dacia Spring: дешевле, чем ожидалось

Дело не в мощности, а во вращательном моменте, которого меньше на 35 ньютон-метров. Хотя 565 ньютон-метров – это тоже немало, поэтому на разгон до 100 километров в час он тратит 3 секунды, а до 200 километров в час – 9 секунд.



Lamborghini Huracan STO / Скриншот с видео

Меньше стала и максимальная скорость авто – 310 километров в час вместо 325. Это вызвало аэродинамический обвес, который создает больше сопротивления, но и на 53% больше силы прижатия.

К теме Bugatti презентовала трековый суперкар Bolide: сверхмощные возможности новинки

Благодаря широкому использованию углеродного волокна, из которого изготовлено почти 75% кузовных панелей, масса машины составляет всего 1 339 килограммов. Это на полцентнера меньше чем у Performante.

Первые машины клиенты получат уже весной 2021 года. Однако это будет возможно только при условии, что за авто заплатят не менее 249 тысяч евро.

Lamborghini Huracan STO: смотреть видео

Также в выпуске:

В Украине сократили производство автомобилей. В ноябре 2020 года на заводах собрали 545 легковых автомобилей. Лидером по производству остается "Еврокар", работники которого собрали 311 машин. На 2 месте – Запорожский автомобилестроительный завод, который изготовил 243 автомобиля.

Смотрите полный выпуск программы "Авто24": видео