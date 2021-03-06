У Вінниці серед багатоповерхівок вирощують весняні квіти. Маловідоме місце вже має постійних відвідувачів, адже там не лише продають тюльпани, але і навчають правильно за ними доглядати.

У королівстві квітів – тюльпани на будь-який смак: бузкові, рожеві, жовті, білі та навіть зелені. Детальніше – у матеріалі журналістів.

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Вінничанка вирощує квіти між багатоповерхівками

Вінничанка Тетяна Бесараб – квіткарка у третьому поколінні. Вона вирощує найпопулярніші цієї весни сорти.

Процес починається із вирощення луковиці. Її садять восени, вона витримує зиму і весною є квіти. Можемо підігнати процеси і зробити схоже в теплиці. При 9 градусів вони пускають корінці,

– розповіла Бесараб.

У всі квіти заложена певна кількість відкривання. Якщо процес перервали, занесли рослини в погріб, то вони стоятимуть довше.

Процес вирощування – тривалий

Садівниця зауважила, що процес вирощування тюльпанів кропіткий та тривалий. Проте результат того вартий.

Зауважимо! В середньому у Вінниці букет до 8 Березня з 11-ти тюльпанів коштуватиме 165 гривень.

Схрестити можна абсолютно всі квіти – і отримати найефектніші кольори і форми. Новинка на українському ринку – зелені тюльпани.



Зелені тюльпани / Скриншот з відео

За сезон виростають 20 сортів

Цибулини тюльпанів жінка привозить із Нідерландів. З них за сезон виростають тисячі квітів 20 сортів. Власниця теплиці й собі експериментує з новими видами. Відтак – вже має постійних відвідувачів і поціновувачів таланту.

Я багато дізналась цікавого (про тюльпани – 24 канал): як їх вирощують. Для всіх, хто любить тюльпани, як я, це місце стане справжнім раєм,

– поділилась любителька тюльпанів Світлана.

Власниця квітника розповіла, що найбільший ажіотаж відчуває саме напередодні 8 Березня. Тоді може собі дозволити і ціну підняти, аби відкласти на нові цибулини – цікавіших сортів.

Квітник у Вінниці серед багатоповерхівок: дивіться сюжет