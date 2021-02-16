Инцидент произошел в Новой Каховке Херсонской области. Полицейские и спасатели ГСЧС попали внутрь квартиры женщины и обнаружили там тела 4 умерших.

К правоохранителям и бойцам ГСЧС обратилась председатель ОСМД, которая рассказала, что ее соседка несколько дней не открывает дверь и не выходит из квартиры.

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При этом жильцы многоквартирного дома слышали, как в помещении работает телевизор, а также видели свет в окнах.

Умерли на кухне

Проверять квартиру приехали полицейские и спасатели. Последние поднялись к окну квартиры и увидели тела 4 человек, которые лежат на полу кухни.

Через балкон работники МЧС проникли в помещение и открыли полицейским входные двери.

По словам экспертов, никаких признаков насильственной смерти у 2 женщин и 2 мужчин не обнаружили.

От чего именно погибли люди, неизвестно. Причины смерти устанавливают судмедэксперты.

Обратите внимание! По факту страшной находки следователи открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве, но с пометкой "несчастный случай".